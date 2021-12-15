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Öğrenciler, Sıfır Atık Projesi kapsamında atıklardan birçok ürün elde etti

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri, geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla Sıfır Atık Projesi kapsamında atıklardan birbirinden güzel birçok ürün elde etti. 
Öğrenciler, Sıfır Atık Projesi kapsamında atıklardan birçok ürün elde etti

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri, geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla atıklardan kostümler tasarlayarak birden çok icat ortaya çıkardı.

Doğayı ve çevreyi korumak amacıyla Sıfır Atık konusunda farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen etkinlikte gerek kâğıtlar olsun, gerek poşetler olsun hem değerlenmiş oldu hem de daha sonra giyebilecekleri kostümler haline getirildi. 
Minik öğrencilerin birbirinden yaratıcı ürünlerin olduğu etkinliğe katılan Başkan Vekili Ahmet Öztürk'ün büyük beğenisini kazandı. 

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"Küçük yavrularımızı, hayal ederek yaptıkları çalışmalar için tebrik ediyorum" 

Sağlıklı çevre konusuna her zaman önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkan Vekili; "Merkez Nezaket Okulumuzun Sıfır Atık Projesi kapsamında gerçekleştirdiği Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak etkinliğine katıldık. Öğrencilerimizin ortaya çıkardıkları ürünler çok güzel. Küçük yavrularımızı, hayal ederek yaptıkları çalışmalar için tebrik ediyorum" dedi.

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