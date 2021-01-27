Öğrencilerden Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut olan Türk çifte teşekkür mektupları

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir grup öğrenci, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştiren Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'ye teşekkür mektubu gönderdi.

Orhan Cemal Fersoy Ortaokulundaki öğrenciler, Kovid-19'a karşı geliştirilen ve yüzde 90 başarılı olduğu bildirilen potansiyel aşıyı üreten Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Şahin ve Türeci'ye mektup yazdı.

Okulun 7. sınıf öğrencilerinden Gülnur Paket, mektubunda, Şahin ve Türeci'yi Türkçe öğretmeninin canlı derste anlatmasıyla tanıdığını belirtti.

Şahin ve Türeci'ye minnettar olduklarını vurgulayan Paket, "Sizin hakkınızda biraz araştırma yaptım ve yaptıklarınızı görünce sizin gibi insanların hala bulunmasına hem sevindim hem de gurur duydum. Sizler benim gözümde birer mucit, birer bilim insanısınız." ifadelerini kullandı.

"Temennim Şahin ve eşi Türeci'nin Nobel Ödülü alması"

Öğrencilerden Mert Ayramcı da mektubunda, Kovid-19'dan kurtulmanın tek çaresinin aşının bulunması olduğunu, bu aşıyı geliştiren Şahin ve Türeci'ye teşekkür ettiğini belirterek, duygularını şöyle dile getirdi:

"Onların Türk bilim insanları olmasından dolayı da ayrı gurur duyuyorum. Milletimizi, bayrağımızı temsil ettikleri için çok mutluyum. O asil duyguyu bize yaşattıkları için ayrıca çok minnettarım. İnşallah en kısa sürede bütün dünya aşılanır ve Sars Cov-2 diye bir şey kalmaz. Temennimdir ki Şahin ve eşi Türeci, Nobel Ödülü'nü alıp bizi Aziz Sancar gibi gururlandırırlar."

Öğrencilerden Esmanur Türkmen de Şahin ve Türeci'ye aşıyı geliştirdikleri için teşekkür ederek, "Başarılarınızın devamını dilerim. Umarın en kısa sürede tüm dünya Kovid-19'dan kurtuluruz. Bu salgından kurtulursak bu sizin sayenizdedir. Tekrar çok çok teşekkür ederiz. En kısa zamanda sizi tanımak isterim. Görüşürüz Türkiye'nin gurur kaynakları." ifadelerini kullandı.

Okulun Türkçe öğretmeni Seda Aslan ise AA'ya yaptığı açıklamada, öğrencilerinin, Türk milleti için hissettiği duyguları mektuplarda güzel şekilde kaleme almasından mutluluk duyduğunu kaydederek, onların da gelecekte ülkesi için nice başarılara imza atan Türk gençleri olmasını diledi.

Öğrenciler, mektuplarında, dünyanın salgınla mücadele süreci ve Türk bilim insanlarının aşı konusundaki başarılarını yansıttıkları resimlere de yer verdi.