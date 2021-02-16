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Öğrencilerden, okullarını yenileten Fenerbahçeli futbolcu Mame Thiam'e davet

FENERBAHÇE'nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam'ın, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bulunan kırsal Baltacı Mahallesi'nin okulunu yeniletmesi, öğrencileri mutlu etti.
Öğrencilerden, okullarını yenileten Fenerbahçeli futbolcu Mame Thiam'e davet

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam, Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsal Baltacı Mahallesi'nde bulunan 58 öğrencisi bulunan 4 derslikli okulda görev yapan bir öğretmenin gönderdiği mesaj sonrasında, kurucusu olduğu Mame Thiam Vakfı aracılığıyla okulu yeniletti. Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda okulun ve öğrencilerin fotoğrafları yer alırken, "Okulu 1 hafta içinde yüz yüze eğitime elverişli hale getirebildiğimiz için gururluyuz, iyi dersler çocuklar" ifadeleri kullanıldı. Mame Thiam'ın, okullarını yeniletmesinden mutlu olan öğrenciler, teşekkür ederek, Thiam'ı okullarına davet etti. Okulun 4'üncü sınıf öğrencisi Narin Bingöl, okula geldiğinde şaşırdığını ve mutlu olduğunu belirterek, "Okulumuz daha önce de güzeldi ama şu an çok daha güzel. Ben ve arkadaşlarım beğendik. Okulumuzu yaptıran Fenerbahçeli ağabeyimize teşekkür ederim. Onu buraya davet etmek istiyoruz. Köyümüze ve okulumuza gelmesini istiyoruz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ ÇOK MEMNUN OLDU'

Kırsal Baltacı Mahallesi Muhtarı Mehmet Buhar Bingöl de Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam'ın okulun birçok şeyini yaptırdığını söyleyerek, "Okulumuzun bazı tadilatları vardı. Öğretmenimizin mesajına karşılık yardımlaşma için Mame Thiam okulumuzu yeniledi. Ben de bir Fenerbahçeliyim ve ona teşekkür ediyoruz. Okulumuzun kilitli parkesini, boyasını, penceresini, kapısını, tuvalet fayansını ve diğer şeyleri yaptı. Okullarımız açıldı, çocuklarımız da çok memnun oldu. Mame Thiam'ı köyümüze ve okulumuza davet ediyoruz. Gelirse çok memnun olacağız" diye konuştu. 

'BU DAVRANIŞI EĞİTİM CAMİASI ADINA ÇOK DEĞERLİ'

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari ise Thiam'ın bu davranışının eğitim camiası adına çok değerli olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Dezavantajlı bölgelerdeki okullarda görev yapan öğretmenlerin, öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim görmeleri adına, kendilerine düşen bilinç ve sorumlulukla hayırseverlere ulaşmaları ve işi sahiplenmeleri önemlidir. Senegalli kardeşimizin bunu fark edip, buraya fayda sağlama adına yaptığı bu çalışması ehemmiyetlidir. Bu, aynı zamanda diğer futbolcular için bir model oluşturabilir. Bu hayırseverlik ihtiyacıdır. Futbolcunun yapmış olduğu hayrı yerinde görmesi adına da buraya gelmesi hem Diyarbakır açısından hem de Dicle açısından bize şeref verir. Misafirperverliğimizi de en üst seviyede göstereceğimizi de buradan söylüyoruz ve davet ediyoruz."

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