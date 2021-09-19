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Öğrencilerden şartlı geçiş talebi

TOBB ETÜ hazırlık sınıfı öğrencileri, pandemi nedeniyle bir yıl boyunca online eğitim aldıklarını hatırlatarak, bölümlerine geçebilmek için zorunlu olan yabancı dil sınav kurallarının esnetilmesini istedi.
Öğrencilerden şartlı geçiş talebi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) hazırlık sınıfı öğrencileri, üniversite yönetiminden bölümlerine geçebilmek için zorunlu olan yabancı dil sınavının kurallarının esnetilmesini talep etti.  Pandeminin ilk yılında 2019 yılı girişli öğrencilere tanınan şartlı geçiş imkanının kendilerine de tanınmasını isteyen öğrenciler, üniversite yönetiminden yardım ve anlayış beklediklerini açıkladı.

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TOEFL ITP ZORUNLULUĞU BULUNUYOR

Türkiye’nin en önde gelen vakıf üniversitelerinden, Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığını yaptığı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’nin üniversitesi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 17 yıldan bu yana kaliteli bir eğitim vermek için hazırlık sınıfında öğrencilerine TOEFL ITP sınavını geçmelerini zorunlu tutuyor. 

ŞARTLI GEÇİŞ İMKANI SAĞLANDI

Bu zorunluluğa rağmen TOBB ETÜ yönetimi pandemi dolayısıyla 2019-2020 yılında hazırlık sınıfı öğrencilerini mağdur etmemek adına, şartlı geçişle bölümlerine geçmelerine imkan sağladı. Böylece öğrencilere lisans programları tamamlanana kadar TOEFL ITP sınavından istenilen puana alabilmek için geniş bir zaman tanımış oldu.

REKTÖRE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Bu yıl ise öğrenciler eğitim süresinin tamamının çevrimiçi olduğunu hatırlatarak, üniversite yönetiminden geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kendilerine şartlı geçiş imkanı sunulmasını istedi. Gazetemiz aracılığıyla Rektör Prof. Dr. Yusuf Sarınay’a seslenen öğrenciler, “2020 girişli öğrenciler olaraktan 2019 yılı girişli öğrencilere tanınan bu hakkın bizlere de tanınmasını istiyoruz. 2019 yılında 9 aylık eğitim süresinin yalnızca 2 ayını online olarak görüldü. Biz ise 9 aylık eğitim süresinin tamamını online olarak gördük.”

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UYUM VE ADPTASYON SORUNU YAŞADILAR

 “Hayatımızda ilk defa online dersle tanıştık. Uyum ve adaptasyon sorunları yaşadık. Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu zorlu süreçte psikolojik olarakta yıprandık. Bu yüzden 2020 girişliler olarak bizlerde şartlı geçiş hakkı istiyoruz. Üniversite yönetimi eminiz ki bizlerin bu isteğini geri çevirmeyecek ve anlayışla karşılayacaktır. Eğitime yaptığı katkılarla adını her yerde söz ettiren üniversitemiz, bizleri bu konuda mağdur etmeyecektir” şeklinde konuştular.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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