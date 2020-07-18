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Öğrencilere 400 Euro bırakmış

KORONAVİRÜS nedeniyle yurt dışından getirilip, Kütahya’daki öğrenci yurdunda 14 gün süreyle karantinada kalan bir kişinin, odanın sahibi öğrencilere 400 Euro bıraktğı öğrenildi.
Öğrencilere 400 Euro bırakmış

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından tahliye edilerek getirilen vatandaşlar, karantina süreçlerini çeşitli illerdeki yurtlarda tamamladı. Kütahya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Yesevi Öğrenci Yurdu'nda kalan vatandaşlardan birinin, 14 gün boyunca odalarında kaldığı öğrencilere teslim edilmesi için Kur’an-ı Kerim’in arasına 400 Euro bıraktığı ortaya çıktı. 

Temizlik görevlisi Gülcan Kaymak tarafından bulunan paranın yanındaki notta, “Odanızda 14 gün boyunca misafiriniz oldum. Eksik olmayın, dördünüz aranızda paylaşın. Lütfen kabul edin. Hakkınızı helal edin” yazdığı görüldü. 

Paranın, odada kalan 4 öğrenciye paylaştırılacağı öğrenildi.

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