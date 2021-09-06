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Öğrencilere, akademik ve idari personele aşı olun tavsiyesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın 'Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır' açıklamasında bulundu.
Öğrencilere, akademik ve idari personele aşı olun tavsiyesi

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerde yüz yüze eğitim – öğretim hazırlıkları da gündemde. 30 Eylül tarihinde gerekli tedbirleri ve önlemleri alarak üniversitede eğitim – öğretime başlayacaklarını duyuran İstanbul Gelişim Üniversitesi, öğrencilere, akademik ve idari personele aşı olun tavsiyesinde bulundu.

“YENİDEN BİR ARAYA GELME TELAŞI İÇERİSİNDEYİZ”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli, “2 yıla yakın bir süredir uzak kaldığımız öğrencilerimizle yeniden bir araya gelmek telaşı içerisindeyiz. YKS tercih sonuçlarına göre ailemize katılan öğrencilerimizle de tanışmak için sabırsızlanıyoruz. Eğitim – öğretim faaliyetlerimizin aksamaması ve bir daha ayrı kalmamamız için öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize aşı olmaları konusunda tavsiyede bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“TÜM ÖĞRENCİLERİ TEBRİK EDERİM”

İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni tercih eden tüm öğrencileri tebrik ettiğini de belirten Gayretli, “Üniversite yerleştirme sonuçlarının tüm öğrencilere hayırlı olmasını diliyorum. Her birine sağlıklı ve güzel bir eğitim - öğretim yılı diliyorum” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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