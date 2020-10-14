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Öğrencilere diş bakım seti

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Enver Bektaş İlköğretim Okulu ve Karagedik Ercan Ortaokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilere; diş fırçası, diş macunu hediye etti.
Öğrencilere diş bakım seti

Başkan Ramazan Şimşek, “Bugün hijyen kurallarını çocuklarımıza anlattık. Hiçbirimiz unutmamalıyız ki sağlıklı gülüşler, sağlıklı dişlerle başlar.  Amacımız, geleceğimizin temelleri olan çocuklarımıza ağız ile diş sağlığını ve özellikle diş fırçalamasını sevdirmek bu işlemi alışkanlığa dönüştürmek. Çocuklarımıza sağlıklı yaşam bilinci aşılamak ileri yaşlardaki davranışları için büyük önem taşıyor. Bundan sonra da bu gaye ile Gölbaşı ilçe sınırlarımızda bulunan bütün okullarımıza ve öğrencilerimize ulaşacağız" dedi.

Tek kullanımlık sabunlar ile el temizliğine dikkat çekildi
Dağıttıkları tek kullanımlık sabunlar ile salgın sürecindeki el yıkama alışkanlığına da vurgu yapılan etkinlikte, çocuklara el yıkama teknikleri de gösterildi. “20 saniye ellerimizi yıkamak bizi mikroplardan korur” diyen Başkan Şimşek, çocuklara sosyal mesafe kuralları ile ilgili de hatırlatmada bulundu.  

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