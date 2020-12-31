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Öğrencilere EBA desteği

Evinde bilgisayar ve internet bulunmayan öğrenciler için gençlik merkezlerini EBA erişimine açan Altındağ Belediyesi, öğrencilerin hayatını kolaylaştırdı. Gençlik Merkezlerinde bulunan EBA noktalarından bugüne kadar 3800 öğrenci faydalandı.
Öğrencilere EBA desteği

Altındağlı öğrenciler derslerinden geri kalmadı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, evinde bilgisayar ve internet olmayan öğrencilerin eğitiminin önündeki engel kalktı. Gençlik Merkezlerinde EBA erişim noktaları oluşturan Altındağ Belediyesi, Altındağlı öğrencilerin derslerinden geri kalmamasını sağladı. Bu zamana kadar 3800 öğrencinin bu erişim olanağından faydalandığını söyleyen Başkan Asım Balcı “Altındağ’daki öğrencilerin eğitim ve öğretimine destek olmak için tüm imkanlarımızla seferber olmaya devam edeceğiz” dedi.

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“DERSLER AKSAMIYOR”
Altındağlı öğrencilerin online derslerine rahat katılabilmeleri ve eğitimlerinden geri kalmamaları için böyle bir karar aldıklarını söyleyen Başkan Balcı şunları kaydetti:
“Bu yıl içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle, öğrencilerimiz yüz yüze eğitime başlayamadı maalesef... Öğrencilerimiz uzun süredir okullarından ayrı… Evlerinden online olarak derslere katılabilen öğrenciler derslerini aksatmıyor. Ancak bazı öğrencilerimiz online eğitimin gerektirdiği imkanlara sahip değil... O nedenle böyle bir karar aldık ve eğitim öğretim yılının başlangıcında Gençlik Merkezlerimizi EBA erişimine açtık. Öğrencilerimiz gelsinler, merkezlerimizde güvenli ve rahat bir ortamda derslerine katılsınlar, okullarından geri kalmasınlar istedik. Öğrencilerimiz büyük ilgi gösterdi. Bu zamana kadar 3800 Altındağlı yavrumuza eğitim imkanı sağlamışız. Onlar yeter ki derslerini aksatmasın, okullarından kopmasın, biz tüm imkanlarımızı onlar için seferber etmeye hazırız…”

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COVİD TEDBİRLERİ UNUTULMUYOR
Gençlik Merkezlerinin randevu sistemiyle çalıştığını da hatırlatan Başkan Balcı "Randevu alınarak hizmet veren gençlik merkezlerimizde Covid-19 tedbirleri de unutulmuyor, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına büyük özen gösteriliyor. Her ders öncesi ve sonrası hijyen kuralları merkezlerimizde titizlikle uygulanıyor" dedi. 

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