  • BIST 1.345
  • Altın 477,535
  • Dolar 8,2803
  • Euro 9,9437
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 11 °C
»

Öğrencilere online sınav desteği

Mamak Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle derslerine uzaktan devam eden öğrenciler için Eğitime Destek Projesi kapsamında YKS ve LGS sınavına girecek öğrencileri gerçek bir sınav tecrübesi ile buluşturuyor.
Öğrencilere online sınav desteği

Bu kapsamda Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ile birlikte mamak.karnemiz.com adresine başvuru yaparak ücretsiz bir şekilde online sınavlardan faydalanan öğrencilere sınav öncesi moral ziyareti gerçekleştirdi. Çağrıbey Anadolu Lisesi ve Ticaret Odası Ortaokulu’nu ziyaret eden ikili, öğrencilere başarı diledi.

dsc_1579.jpg

Öğrenci dostu uygulamalar devam edecek
Eğitime verdikleri desteğin daima süreceğinin altını çizen Başkan Köse, proje kapsamında 14 bin öğrenciye üçlü deneme seti hediye ettiklerinin de altını çizerek, “Gençlerimizin her zaman yanındayız. Pandemi süreci nedeniyle sınava evde hazırlanmak zorunda kalan öğrencilerimize online sınav desteği vererek onları motive etmeye çalışıyoruz. Bu süreçte öğrencilerin sınav heyecanını bir nebze olsun azaltmak için online deneme sınavı gerçekleştiriyoruz. Öğrenci dostu uygulamalarımıza devam edeceğiz. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi. Başkan Köse’ye başaracaklarını sözünü veren öğrenciler, ziyaret için teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bizim Yunus Mamak’ta22 Nisan 2021 Perşembe 04:26
  • Belören Millet Bahçesi'nin ilk fidanı dikildi22 Nisan 2021 Perşembe 03:29
  • Kasaplar Çarşısı yıkılmaya başlandı22 Nisan 2021 Perşembe 02:25
  • Mansur Yavaş annelere verdiği sözü tuttu22 Nisan 2021 Perşembe 01:20
  • Pursaklar Sirkeli Mahallesi’nin Yolları Yenileniyor22 Nisan 2021 Perşembe 00:27
  • Bahara rengârenk merhaba22 Nisan 2021 Perşembe 00:24
  • Zabıta ekipleri virüs mesaisinde22 Nisan 2021 Perşembe 00:23
  • İhtiyaç sahiplerine iftar yemeği verildi22 Nisan 2021 Perşembe 00:22
  • Belediyeden “Sosyal Medyada Çocuk ve Mahremiyet” Semineri22 Nisan 2021 Perşembe 00:21
  • Mobil istasyonda araçlar foşur foşur yıkanıyor22 Nisan 2021 Perşembe 00:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti