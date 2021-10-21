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Öğrencilere Sıfır Atık Eğitimi

Sincan Gençlik Merkezi’nde bulunan öğrenciler eko çiftliği ziyaret ederek Sincan Belediyesinin sıfır atık çalışmalarının tüm aşamalarını deneyimleyerek öğrenme fırsatı buldu.
Öğrencilere Sıfır Atık Eğitimi

Sincan Belediyesi Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Sincan Gençlik Merkezindeki gençler Sincan Belediyesinin sıfır atık ve geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Eko Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

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Çeşitli ürünlerin yetiştirilmesinden atıkların dönüştürülmesine, sokak hayvanları için yaş mama üretiminden rengarenk çiçek ve bitkilerin yer aldığı botanik bahçesine kadar pek çok alanın yer aldığı Eko çiftliğin işleyişine dair bilgi aldılar.

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Gençlere atıkların nasıl dönüştürülerek yeniden kullanıma sunulduğu anlatıldı. Gençler kompost yapımına da katılarak bu süreci deneyimlediler.

Solucan gübresi ve kurtçuk üretim tesisini de gezen gençler merak ettiklerini sorma fırsatı buldu. Eğitimin ardından geri dönüşüm malzemelerinden yapılan oyun parkında keyifli vakit geçirdiler. 

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