Altındağ Belediyesi, bu yıl sınava girecek olan öğrencileri unutmadı. Öğrencilere, sınava hazırlık soru bankası dağıtıldı.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, Altındağ'da ikamet eden öğrencilere TYT ve LGS'ye hazırlık soru bankası kitabı dağıtımı yapıldı. Kapılarına kadar getirilen hazırlık kitapları ile sevinen Altındağlı gençler, koronavirüsle mücadele günlerinde bile kendilerini unutmayan Başkan Asım Balcı'ya ve Altındağ Belediyesi'ne teşekkür etti.

UZAKTAN EĞİTİME KATKI

Başkan Asım Balcı "Uzaktan eğitime katkı sağlamak ve sınava hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla, Altındağ'da sınava girecek olan tüm öğrencilere, yeni soru tekniği formatına uygun, hem ders tekrarı hem de soru bankası niteliğinde hazırlık kitabı hediye ediyoruz. Kitapları öğrencilerimizin evlerine kadar götürüp, kapıdan teslim ediyoruz" dedi.

BAŞARIYA ENGEL YOK

Koronavirüs nedeniyle öğrencilerin yüz yüze eğitimden uzak kalmalarının, öğrencilerin başarıya ulaşmalarında engel olmaması için böyle bir karar aldıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı " Öğrencilerimiz maalesef, uzun bir zamandır yüz yüze eğitimden faydalanamıyor. Okuldan uzak olmaları, kaynaklara her zaman olduğu gibi rahat ulaşamamaları, öğrencilerimizin hayallerine kavuşmasına, başarıya ulaşmalarına engel olmasın istedik. Ek ders alamayan, kaynak kitap bulamayan öğrencimiz kalmasın istedik. Bu nedenle, Altındağ Belediyesi olarak sınava girecek tüm gençlerimize soru bankası niteliğinde, hazırlık kitabı hediye ettik. Kitap aynı zamanda geçmiş dönem konularının da tekrarı niteliğinde olacak. Gençlerimizin sağlığı kadar, başarılı olmaları da bizim için çok önemli... Öğrencilerimiz yeter ki derslerine çalışsın, hedeflerinden uzaklaşmasın. Biz daima yanlarındayız" ifadelerini kullandı.