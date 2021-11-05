Öğrencilere Tohum Eğitimi

Mamak Kadın Kooperatifi (MAKKOP), çocuklarda yerli ve mili tarımın bilincini oluşturmak adına Gökçeyurt Yibitaş İlkokulu-Ortaokulu’ndaki tüm öğrencilere tohum çeşitlerini ve oluşum sürecini anlatan gölge gösterisi sergilendi.

Sergilenen gölge oyununda öğrenciler ata tohumu ve hibrit tohum arasındaki farkları eğlenerek öğrendi. Renkli sahnelere görüntü olan etkinlikte, çocuklar ata tohumunun yetişme sürecini uygulamalı olarak yerinde görme fırsatı da yakaladılar.

Çocuklarımıza doğa bilincini oluşturuyoruz

Ata tohumu yetiştirmenin ve bunun devamlılık arz etmesi adına gelecek kuşaklara aktarılmasının önem arz ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ata yadigârı olan tohumlarımızın ne kadar kıymetli olduğunu çocuklarımıza gölge oyunu gösterisiyle kolay ve anlaşılır bir şekilde anlattık. Çocuklarımızda bu eğlenceli aktivite ile hem geleneksel tarım yöntemlerini öğrendiler hem de yerli üretimin önemini kavradılar” dedi.