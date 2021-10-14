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Öğrencilere Ücretsiz Kurs Hizmeti

İşler Yayın Grubu, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunma adına LGS ve YKS’ye hazırlık doküman ve kurslarını internetten ücretsiz olarak öğrencilerin istifadesine sunuyor. Öğrenciler grubun, canlı ders anlatımlarına hiçbir ücret ödemeden katılabiliyor.
Öğrencilere Ücretsiz Kurs Hizmeti

Teknolojinin hızlı gelişimi ve Pandemiyle birlikte uzaktan eğitimin önemi her geçen gün artıyor. Bu çerçevede İşler Yayın Grubu, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak için LGS ve YKS’ye hazırlık kurslarını hiçbir ücret talep etmeden internet yoluyla öğrencilerin evlerine taşıyor. Türkiye’de LGS ve YKS’de başarılı olan ve dereceye giren pek çok öğrenci İşler Yayın Grubu’nun dijital materyallerinden yararlanıyor. On binlerce konu anlatım ve soru çözüm videosu ücretsiz olarak öğrencinin ayağına götürülüyor.

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ÖZEL DERS GİBİ

Özel ders tadında eğitimi eve getiren, rehberliğinden deneme ve soru çözümüne, hatta konu anlatımına kadar her şeyi barındıran videolar; İşler Yayın Grubu tarafından öğrencilere sunuluyor. Sınava hazırlanan öğrencilerle ilave olarak ücretsiz rehberlik hizmeti ile meslek tanıtım videoları da paylaşılıyor.

TÜM KAYNAK ESERLERİN VİDEO ÇÖZÜMLERİ MEVCUT

Türkiye genelinde 500 şubesiyle çok büyük bir dağıtım ağına sahip olan İşler Kitabevlerinde, satışı yapılan yardımcı kaynak eserlerin video çözümleri farklı mecralarda öğrencilerin istifadesine sunuluyor.

CANLI YAYIN İMKANI 

İşler Yayın Grubu’ndan örneğin Acil Yayınları, yüzbinlerce takipçisine Matematik alanında konu anlatımları ile soru bankalarıyla birlikte yaptığı canlı yayınlarla da hizmet veriyor. Hız ve Renk Yayınevi de TYT ve AYT’ye hazırlık için yüzlerce içerikten oluşan uzaktan eğitim videoları hazırlamış. Keza Yayın Denizi de aynı şekilde binlerce dijital içerik üretmiş. Dijital eğitimde dikkat çeken bir diğer yayınevi ise Çap yayınları. Çap yayınları bu zamana kadar 6 binin üzerinde video içeriği yayımlamış. Bu içeriklerde konu anlatımları ve test çözümlerinin yanı sıra çok sayıda rehberlik videoları da bulunuyor. Bu videolarla yetinmeyen Çap yayınları, on binlerce konu anlatımlarını video anlatımlı fasiküller haline getirerek dijital ortamda VAF adlı yeni bir mecra daha kurmuş. Yine ENS, Son Viraj, Full, Av, Orbital ile Merkez yayınları da hazırladığı binlerce video içeriğiyle ücretsiz biçimde hizmet vermeye devam ediyor. Bütün bu hizmetlerle yetinmeyen Bilgi Sarmal Yayınevi ve Çap Yayınları ise dijital mecrada bu eğitim hizmetinin okulunu dahi açmışlar.  Öğrenciler Bilgi Sarmal Akademi uygulamasıyla sınavlara online olarak katılabiliyor, sonuçları ve sıralamayı görebiliyor. Ayrıca zorlandıkları soruların çözümlerini izleyebilir, ilgili kazanım videolarına ulaşabiliyor.

İŞTE O YAYINEVLERİ

İşler Yayın Grubu çatısı altında yayıncılık yapan onlarca yayınevi dijital ortamda, aynı zamanda Türkiye geneli AYT-TYT deneme sınavları da gerçekleştiriyor. İşte dijital sınava hazırlık kurslarını bedava öğrencinin ayağına getiren o yayınevleri:

Acil Yayınları, Aktif öğrenme Yayınları, Altyapı Yayınları, Apotemi Yayınları, Av Yayınları, Akademi Denizi Yayınları, Başvuru Yayınları, BES Yayınları, Beyin Takımı Yayınları, Bilgi Sarmal Yayınları, Biyotik Yayınları, Çap Yayınları, Deneme Deposu Yayınları, Egzersiz Yayınları, ENS Yayınları, FAY Yayınları, Full Yayınları, Hız ve Renk Yayınları, İşleyen Zeka Yayınları, İlk Önce Yayınları, Legend Yayınları, MF kazanım Yayınları, Mozaik Yayınları, Merkez Yayınları, Mikro Hücre Yayınları, Orbital Yayınları, Orijinal Yayınları, PES Yayınları, Ses Yayınları, Son Viraj Yayınları, Tanım Yayınları, Tümler Yayınları, VAF Yayınları, Yarı Çap Yayınları, Yayın Denizi, Yeni Tarz Yayınları, BES Yayınları ve Hayalim O Yayınları…

CENGİZ TOKSARI/İLKSAYFA

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