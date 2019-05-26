Öğrencileri döven okul müdürü, görevden alındı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki bir ilkokulda, İstiklal Marşı töreninde kürsüye çıkardığı öğrencilere şiddet uygularken görüntülenen okul müdürü Ö.Ü., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında görevden alındı.

Olay, 8 Mart günü Yapraklı ilçesindeki Yukarıöz İlkokulu'nda meydana geldi. Okul müdürü Ö.Ü, cuma günü okul çıkışı İstiklal Marşı töreninde kürsüye çağırdığı öğrencilere şiddet uyguladı. Bir velinin cep telefonu ile görüntülediği olayda Ö.Ü., iki öğrenciye art arda tokat atarken, başka bir öğrenciyi de kulaklarından tutup havaya kaldırdı. İstiklal Marşı için sıraya giren diğer öğrencilerin gözü önünde yaşanan olaya ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Olay büyük tepki çekti.

BAKANLIK: GÖREVDEN ALINDI

Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Müdürün görevden alındığını, hakkındaki adli sürecin de devam ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Çankırı'daki bir ilkokulumuzda öğrenci velisi tarafından görüntülenen ve televizyon haberleriyle medyaya yansıyan vahim görüntülerle ilgili olay 8 Mart 2019 cuma günü yaşanmıştır. Olayla ilgili olarak Bakanlığımız müfettişleri tarafından başlatılan inceleme/soruşturma sonucu söz konusu kişinin yöneticilik görevi üzerinden alınmış olup, hakkındaki adli süreç devam etmektedir."