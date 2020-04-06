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Öğrencileri için mutfağını stüdyoya çevirdi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde görev yapan Fen Bilimleri öğretmeni Yasin Aktaş, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından, öğrencilerinden uzak kalmak istemedi ve evinin mutfağını öğrencileri için stüdyoya çevirdi.
Öğrencileri için mutfağını stüdyoya çevirdi

Mutfakta bulunan masayı öğretmen masası haline getiren Aktaş, cep telefonu kamerasının karşısına geçti. Ders konularını 20'şer dakikalık videolar halinde anlatan Aktaş, daha sonra videolarını öğrencilerinin erişebildiği sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı.

İlçedeki Atatürk Ortaokulu'nda Fen Bilimleri öğretmeni olarak görev yapan Yasin Aktaş, koronavirüs salgını sebebiyle kendisinin eşi ve kızıyla birlikte evde kal çağrısına uyduğunu belirtti. Evinde boş durmak yerine mutfağında amatör videolar çekip, öğrencileriyle paylaştığını kaydeden Aktaş, "Hem evde üretmiş hem de öğrencilerden uzak kalmamış oluyorum. Uzaktan eğitime bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalışıyorum. Yaptığım bu iş, evde mutlu olmamı sağlıyor. Öğretmenlik sadece okulla sınırlı bir meslek değil. Okuldan çıktığımız anda bu meslek bizimle devam ediyor. Karantina günlerinde de evde devam etmesi gerekiyordu. Cep telefonumu kullanarak amatör videolar çekiyorum. Amacım öğrencilere yardımcı olmak. Özellikle öğrencilerin geri dönüşleri beni çok mutlu ediyor. Mesaj atıp, videonun altına yorum yaparak teşekkür eden öğrencilerim oluyor" dedi.

ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

Öğrencilere okuldan uzak kaldıkları dönemde yapmaları gerekenler konusunda tavsiyelerde bulunan Aktaş, "Öğrenciler evde kaldıkları dönemde uzaktan eğitim derslerinin yanı sıra başka aktivitelerde de bulunmalı. Çocuklar evde sadece derslerle uğraşmasın. Örneğin yazabiliyorlarsa şiir yazsınlar. Çizebiliyorlarsa resim yapmayı ya da müzik aleti çalmayı denesinler. Bu süreci evde boş geçirmek yerine kendilerini tanıyabilmeleri ve yeteneklerini keşfetmek adına geçirmelerinde fayda var" diye konuştu.

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