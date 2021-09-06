Öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı

Milyonlarca öğrenci bugün ders başı yaptı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı.

İSTANBUL'DA ÖĞRENCİLER DERS BAŞI YAPTI

Milyonlarca öğrenci bugün ders başı yaptı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı.

Pandemi nedeniyle 1.5 yılı aşkın süredir ara ara açılan okullar, yapılan hazırlıkların tamamlanmasıyla bugün açıldı. Öğrenciler ders başı yaptı. Zeytinburnu'nda bulunan Merkez Efendi İlkokulu'nda da ilk gün heyecanı yaşandı. Veliler çocuklarını okula getirdi ancak okul bahçelerine alınmadı. Okula giremeyen veliler ise dışarıdan çocuklarını izledi. Öğrencilerin velilerin hepsinde maske olduğu görüldü.