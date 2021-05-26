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Öğrencilerinin fotoğraf ve resim sergisi Ulucanlar'da açıldı

Altındağlı gençler Mehmet Akif’in izinde Altındağ Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencilerinin fotoğraf ve resim sergisi Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sergi Salonu’nda açıldı. 
Öğrencilerinin fotoğraf ve resim sergisi Ulucanlar'da açıldı

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri, Mehmet Akif Ersoy konulu fotoğraf ve resim çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sundu. Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sergi Salonu’nda açılan sergi, büyük beğeni topladı. 

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28 MAYIS'A KADAR AÇIK
Proje Koordinatörü İmdat Sevinç, proje öğretmenleri Ülkü Liman ve Gürsel Sütemen önderliğinde, fotoğraf ve resim sanatını, milli birlik ve beraberlik duygularıyla birleştiren öğrenciler, imza attıkları eserlerle tam not aldı. 
Sergi, 28 Mayıs Cuma gününe kadar açık kalacak. 

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