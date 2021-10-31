Öğrencilerle tohum ekti

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ortaköy'de Vehbi Dinçerler İlkokulu 4.sınıf öğrencileriyle ata yadigârı buğday tohumu ekti.

Başkan Köse, Mamak Kadın Kooperatifi (MAKKOP) işbirliğiyle yapılan anıza doğrudan ekim ile topraktaki su, nem, organik madde ve mineral kaybının önlenmesi hedeflenip aynı zamanda işçilik, zaman ve mazot masraflarının düşürülmesini amaçladıklarını söyledi. Yerli tohum ve organik gübre seçimiyle yetiştirilecek olan buğdaylar Kutludüğün Ekşi Maya ekmeğinde kullanılacak.

Yerli ve Milli ürünler sofraları süsleyecek

Yerli ve milli üretime büyük önem verdiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bugün burada, güzel Mamak’ımızın bereketli topraklarıyla buğday tohumlarımızı buluşturuyoruz. İlçemizde tarımın daha fazla gelişmesi, üretimin desteklenmesi, halkımızın sağlıklı ve doğal ürünler tüketmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz farkındalık yaratan hizmetlerimizle yerli ve milli üretimde marka olma yolunda hızla ilerliyoruz.” dedi.