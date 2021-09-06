Öğrenciye ev yok

Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Rıfat Yetkin, Başkent’te öğrencilerin uygun fiyata kiralık ev bulamadığını söyleyerek, “Ev sahiplerini vicdanlı olmaya davet ediyoruz. Fiyatlar afaki arttı. "Öğrenciler ev bulamıyor"dedi.

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Rıfat Yetkin, öğrencilerin kiralık ev bulmakta güçlük çektiğine değinerek, “Öğrenciler ev bulamıyor. Buldukları da iyi barınma koşulları olmayan bakımsız ve pahalı evler. 1+1 daireler 4 bin liraya kiralanıyor. Bunun önüne geçelim. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza sahip çıkalım” dedi.

FİYAT ARTIŞINDA İKİ ANA SEBEP

Yetkin, ev fiyatlarının anormal bir şekilde artmasının iki ana nedeni olduğunu söyledi. Bunların ilkinin pandemi ile birlikte durgunlaşan gayrimenkul piyasasını hareketlendirmek için kredi faiz oranlarının düşürülmesi, ikinci ana nedeninin ise pandemi sürecinde kirada olanların oturdukları evleri terk etmemeleri, kiralık evlerin azalması ve talebin artması olduğunu söyledi.

“FIRSATI GANİMET BİLDİLER”

Yetkin, “Kredi faiz oranları düşürüldü, ev satışları artmaya başladı. Bunu fırsat bilen ev sahipleri yüzde 40 ila yüzde 50 oranında ev fiyatlarını artırdı. Evleri yüksekten alanlar ise amortisman süresini kısaltmak için kira fiyatlarını artırdılar. Fırsatı ganimet bildiler. Özellikle Ankara’da öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde kiralık ev bulunmuyor. Bulsanız da kiralar yüzde 60 artmış bir şekilde.”

YÜZDE 60 ARTTI

“Ev sahiplerini insafa çağırıyoruz. Vicdanlı davransınlar. Öğrencilere kiralanmak istenilen evler bırakın yaşamayı içerisinde oturulacak gibi değil. İyi barınma koşulları olmayan bakımsız evler. Ev sahipleri öğrencilere verecekleri evlerine hiç bir masraf ve bakım yapmak istemiyorlar. Hepimizin başka şehirlerde okuyan çocukları, torunları, yeğenleri var.”

ÖĞRENCİYE BAKIMSIZ EV

“4 bin liraya kadar 1+1 daireler var. Birçok öğrenci çalışmak zorunda kalıyor. Bunun önüne geçilmesi lazım. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz sağlıklı ortamlarda uygun şartlarda huzur içinde olmalarını sağlamamız lazım” diye konuştu.

“VATANDAŞ DA EV SAHİBİ DE BİLİNÇSİZ”

Kira artışlarında hem vatandaşların hem de gayrimenkul sahiplerinin bilinçsiz olduğuna dikkat çeken Yetkin, “Oturduğunuz bir evde kira kontratınız devam ediyorsa, kiranız TEFE TÜFE’nin yıllık ortalamasından fazla artırılamaz. Bu mümkün değildir. Evden çıktığınızda ise sizin yerinize gelen yeni kiracının fiyata itiraz etme hakkı vardır. Evinizden bin liradan çıktınız, yeni kiracıya ise ev sahibi 2 bin lira istedi. Burada yeni kiracının fiyata itiraz etme bulunuyor. Bunu ne ev sahibi ne de kiracılar biliyor. Bu konuda bilinçlenmek lazım” dedi.

KAPORA DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT

Son günlerde kapora dolandırıcılığı ile ilgili medyada yer bulan haberlerle ilgili de açıklama yapan Yetkin, “Ev kiralamak veya satın almak isteyen aynı zamanda gayrimenkulünü satmak isteyen ve kiraya vermek isteyen vatandaşlarımıza önerim; tüm gayrimenkul alışverişlerini mutlak surette Taşınmaz Ticareti Yetki Belgeli Sorumlu Emlak Danışmanları ile yapsınlar.”

SÖZLEŞME OLMAZSA OLMAZ

“Haklarının korunması için de mutlak surette sözleşme yapsınlar. Bu güne kadar odamıza gelen şikâyetlerin tamamı kaçak dediğimiz belgesiz ve yetkisiz kişilerdendir. Yasal tüm sorumluluğunu yerine getirmiş olan bilgili eğitimli sorumlu emlak danışmanlarımız sizleri her konuda yönlendirecektir, mağdur etmeyecektir şeklinde konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA



