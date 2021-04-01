Öğretim Elemanı alınıyor

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2 tane Öğretim Elemanı alacak. İşte ihale detayları haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2 tane Öğretim Elemanı alacaktır.

İhalenin içeriği “Gönen MYO Bilgisayar Teknolojileri Böl. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Pr. Sağlık Hizmetleri 1 adet, MYO Terapi ve Rehabilitasyon Böl. Fizyoterapi Pr.1 adet" olarak ifade edildi.

ilk başvurular 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek

İlan detayları için TIKLAYIN



