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Öğretim üyesi Aylin Sözer'in cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesinde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'i, Maltepe'deki evinde öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.
Öğretim üyesi Aylin Sözer'in cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'nda boğazı kesilerek öldürülen ve cesedi yakılmaya çalışılan Aylin Sözer'in (48) cinayet zanlısı Kemal A'nın (32), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılan zanlı, güvenlik önlemleri altında Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Cinayet zanlısının görüntüleri güvenlik kamerasında
Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı'nı ve cinayetin işlendiği dairenin bulunduğu Barış Apartmanı'nın içerisini gösteren görüntülerde, cinayet zanlısı Kemal A'nın binaya olay günü saat 08.48'de geldiği ve yüzünü kapatmaya çalıştığı görülüyor. 

Bir kadının rehin alınarak evde yangın çıkarıldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülmüş, dairedeki Aylin Sözer'in öldüğü belirlenmişti.

Evde bulunan Kemal A. gözaltına alınırken, Sözer'in boğazı kesilerek öldürüldükten sonra cenazesinin yakılmaya çalışıldığı, alevlerin de eve sirayet ettiği anlaşılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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