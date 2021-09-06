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Öğretmen Başkan minimini birleri yalnız bırakmadı

Edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ders başı yapan birinci sınıf öğrencilerini okulun ilk gününde yalnız bırakmadı.
Öğretmen Başkan minimini birleri yalnız bırakmadı

Başkan Oğuz’dan ilk gün sürprizi 

Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Oğuz, kendisine “Serhat Öğretmenim” diyerek hitap eden minik öğrencilere kırtasiye seti hediye etti.
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, eğitim öğretimin ilk gününde ders başı yapan birinci sınıf öğrencilerine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Atatürk İlkokulu’nu ziyaret ederek, minik öğrencileri yalnız bırakmayan Oğuz, sınıfa girişinde minik öğrenciler tarafından “Hoş geldin Serhat Öğretmenim” diyerek karşılandı. Oğuz, burada minik öğrencilerle sohbet ederek, okullarını nasıl bulduklarını ve okula alışıp alışamadıklarını sordu. Minik öğrencilere “Sizler Türkiye’nin geleceğisiniz, geleceğin cumhurbaşkanları, belediye başkanları, polisleri, askerleri, öğretmenlerisiniz. Her zaman yanınızdayız” diyen Oğuz, minik öğrencilere kırtasiye seti hediye etti. Kırtasiye setlerini alan minik öğrencilerin neşeleri görülmeye değerdi. Başkan Oğuz daha sonra okuldaki öğretmen ve velilerle de sohbet etti.

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 Aramızda sıkı bir bağ var

 Başkan Oğuz, okuldaki ilk günlerinde minik öğrencilerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, göreve geldiğinden bu yana ilçelerinde birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilere kırtasiye seti hediye ettiklerini söyledi. Bu uygulamayı bu yıl da sürdürdüklerini ifade eden Oğuz, “Ülkemizin ve geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı ilk günlerinde yalnız bırakmadık. Onların heyecanlarına mutluluklarına ortak olduk. Yıllarca bizlere ciğerparelerini, evlatlarını emanet eden halkımız, sevgili öğrencilerimiz ve değerli öğretmenlerimiz ile aramızda sıkı bir bağ oluştu. Kahramankazanımız tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanındaki yatırımlarla da adından söz ettiren bir ilçe. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin her zaman yanındayız” diye konuştu.

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