  • BIST 1.457
  • Altın 514,499
  • Dolar 8,4160
  • Euro 10,2472
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 14 °C
»

Öğretmen Başkan’dan öğrencilere sınav tüyoları

Eğitim öğretime verdiği destekle dikkati çeken Kahrmankazan Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek 12. sınıf öğrencileri için ücretsiz deneme sınavı düzenledi.
Öğretmen Başkan’dan öğrencilere sınav tüyoları

Edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da ziyaret ettiği öğrencilere, sınav psikolojisine ilişkin tüyolar verdi.

ogretmen-baskandan-ogrencilere-sinav-tuyolari-(2).jpeg

Kahramankazan Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde sınava girecek 12. sınıf öğrencilere yönelik ücretsiz deneme sınavı gerçekleştirdi. İlçedeki 12. sınıf öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği sınavda gençler YKS öncesinde bilgi birikimlerini test etmiş oldu. Öğrenciler ayrıca, YKS öncesinde sınav heyecanını yenme fırsatı da yakaladı. Edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da sınav öncesinde öğrencileri sınava girdikleri salonlarda ziyaret etti. Oğuz, öğrencilere sınav psikolojisine ve sınavda başarılı olmalarının yollarına ilişkin tüyolar verdi. Öğrencilerden kendilerine güvenmelerini ve çalışmalarında gayretli olmalarını isteyen Oğuz, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

ogretmen-baskandan-ogrencilere-sinav-tuyolari-(1).jpeg

Her zaman yanlarındayız
Başkan Oğuz, Kahramankazan Belediyesi’nin eğitim öğretim camiasının öğrencisinden öğretmenine, okullarından eğitim kurumlarına kadar tüm imkanlarıyla her zaman yanında olduğunu belirterek, “Yarınlarımız olan, geleceğimiz olan gençlerimizin hayatlarının şekillenmesinde büyük bir yer tutan YKS öncesinde bu sınavı gerçekleştirdik. Bu sınavla öğrencilerimiz hem sınav öncesinde bilgilerini deneme hem de sınav heyecanına alışma fırsatı buldu. Bir eğitimci olarak da kendilerine tabi bazı tavsiyelerimiz oldu. YKS’ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Demirel, Bakan Ersoy'u ziyaret etti11 Haziran 2021 Cuma 00:23
  • Etimesgut Belediyesi'nden ücretsiz online dil kursu11 Haziran 2021 Cuma 00:22
  • Haşere ve kötü kokuyla mücadele sürüyor11 Haziran 2021 Cuma 00:19
  • Başkan Mansur Yavaş, spora davet etti10 Haziran 2021 Perşembe 04:21
  • Yakacık Mesire Alanı doldu taştı10 Haziran 2021 Perşembe 03:28
  • Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi’nde mezuniyet heyecanı10 Haziran 2021 Perşembe 02:27
  • OSTİM'e altyapı seferberliği10 Haziran 2021 Perşembe 01:26
  • Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda tarihe yolculuk10 Haziran 2021 Perşembe 00:29
  • Mamak, Issık Göl Forumu’na ev sahipliği yaptı10 Haziran 2021 Perşembe 00:25
  • Kalaba Türk Dünyası Meydanı miniklerin eğlencesi oldu10 Haziran 2021 Perşembe 00:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti