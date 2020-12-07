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Öğretmen çift öğrencilerinin hatıralarını kalemden yaptıkları kulede yaşatıyor

Türkiye'nin birçok yerinde öğretmenlik yapan Osman ve Hülya Açıkgöz çifti, 32 yılda biriktirdikleri yaklaşık 30 bin kalemin yarısıyla öğrencilerinin hatıralarını yaşatmak amacıyla kule yaptı.
Öğretmen çift öğrencilerinin hatıralarını kalemden yaptıkları kulede yaşatıyor

Sakarya'da yaşayan ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde sınıf öğretmenliği yapan Osman (53) ve Hülya Açıkgöz (53) çifti, 32 yılda biriktirdikleri yaklaşık 30 bin kalemin bir kısmını, öğrencilerini hatırlayacakları kulenin yapımında kullandı.

Adapazarı ilçesinde ikamet eden Açıkgöz çifti, 1988 yılında Şanlıurfa'da başladıkları meslek hayatlarında bugüne kadar öğrencilerin kısalan kalemlerini biriktirdi.

Sınıf öğretmeni olan çift, 32 yılda biriktirdikleri yaklaşık 30 bin kalemin yarısıyla yaptıkları kuleyle öğrencilerinin hatıralarını evlerinde yaşatıyor.

Osman Açıkgöz, AA muhabirine, eşiyle 32 yıldır öğrencilerinin küçülen kalemlerini topladıklarını söyledi.

Biriktirdikleri kalemlerden kule yapmayı düşündüklerini ve işe koyulduklarını belirten Açıkgöz, "Şu anda bu kulenin üzerinde 16 binden fazla kalem var. Hemen hemen 16 bin kalem daha yapışacak şekilde bekliyor." dedi.

Açıkgöz, her yıla ait, o yılların farklı farklı kalemleri olduğunu ifade ederek, "O dönemin en sıra dışı kalemlerini biriktirdik ve yapıştırma bölümüne en son onları yapıştıracağız. Bazı öğrencilerimiz geliyor, bazen şaşırarak 'Öğretmenim bu benim kullandığım kalemdi.' diye tanıyabiliyorlar. Bu kalemleri, yetiştirdiğimiz o minik yavruların parmakları tuttu ve neler yazıldı bunlarla neler..." diye konuştu.

Her kalemin kendileri için çok değerli olduğunu dile getiren Açıkgöz, şöyle devam etti:

"Bu şekilde bir planlama yaptık ve çalışıyoruz. Çok da keyif aldığım bir çalışma çünkü yetiştirdiğimiz o yavrucaklar şimdi büyüdü, kocaman insanlar oldular. Onlardan birer parçanın evimizde olması ayrı bir huzur veriyor. Öyle bir nesildik ki kalemi olmayan öğrencilere kırıp yarısını verirdik, öyle yetiştik. Çocuklardan kalacak en güzel hatıralardan birinin o minik parmakların dokunduğu kalem olduğunu düşündük ve biriktirdik."

"Öğrencilerimiz kuleden haberdar"
Osman Açıkgöz, kalemleri biriktirmeye devam ettiklerine dikkati çekerek, "Görev yaptığımız ilk yer olan Şanlıurfa'daki öğrencilerin kaleminden tutun da şu anda okuttuğumuz öğrencilerin kalemi var." dedi.

Öğrencilerinin bu kuleden haberdar olduğunu aktaran Açıkgöz, "Biliyorlar ve küçülen kalemleri bize getirip 'Öğretmenim bu kalem de sizin kulede kalabilir mi, benim de bir parçam olarak bunu da saklar mısınız?' diyorlar. Biz de kalemleri saklıyoruz." diye konuştu.

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