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Öğretmenler grevde

Hollanda'da çalışma koşulları ve maaşlarının iyileştirilmesini isteyen binlerce öğretmen greve gitti. Grev nedeniyle 4 binden fazla ilköğretim okulunda eğitime bir günlüğüne ara verildi.
Öğretmenler grevde

Hollanda'nın büyükşehirleri Amsterdam, Rotterdam ve Lahey başta olmak üzere farklı kentlerde, farklı sendikalar tarafından organize edilen greve, binlerce ilköğretim öğretmeni katıldı.

Grev nedeniyle 4 binden fazla ilköğretim okulunda eğitime bir gün ara verildi.

Hollanda'da hükümetin geçen hafta ilköğretim eğitiminde iş koşullarının ve maaşlarının iyileştirilmesiyle öğretmen açığının kapanması için 460 milyon avro bütçe ayırdığını açıklamasına rağmen bazı sendikalar ve öğretmenler grev yapmaktan vazgeçmedi.

Ayrılan bütçeyi yeterli bulmayan öğretmenler, ilköğretim için daha fazla kaynak ayrılmasını talep ediyor.

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