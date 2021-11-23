Öğretmenler Günü’ne Özel Ağaç Dikim Etkinliği

Yenimahalle Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Öğretmen Okulları ve Öğretmen Liseleri Birliği ile Batıkent’te “Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk Hatıra Ormanı” ağaç dikim töreni gerçekleştirdi.

50 bin metrekare alan üzerine kurulan Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk Hatıra Ormanı’na bin 500 adet ladin, çam, sedir ve ıhlamur ağacı dikildi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinden düzenlenen törene; CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Öğretmen Okulları ve Öğretmen Liseleri Birliği üyeleri, muhtarlar ve Batıkent sakinleri katıldı.

Bugünlerimizi öğretmenlerimize borçluyuz

Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Öğretmenlik asil bir meslektir. İster Cumhurbaşkanı olun, ister bakan olun, ister belediye başkanı olun… Bulunduğumuz yerleri, bugünleri Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimize borçluyuz. Cumhuriyetimizin öngördüğü fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür kuşaklar yetiştirme görevini özveriyle gerçekleştiren tüm eğitimcilerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Yenimahalle’de 20 bin fidan toprakla buluşacak

Tören öncesi vatandaşlara seslenerek iklim değişikliği ve yaşanan sıkıntılara vurgu yapan Başkan Yaşar, “Ülkemizin ve dünyamızın kirlendiği, iklim değişikliğinin her gün dünyayı tehdit ettiği bir ortamda doğaya sahip çıkmak, Yenimahalle’yi daha yeşil hale getirmek için el birliği ile çalışıyoruz. İnşallah ocak ayı sonuna kadar 20 bin fidanı toprakla buluşturacağız” dedi.

Yenimahalle genelinde 300 adet park bulunduğunu hatırlatan Yaşar, “Sadece bu sene 20 yeni park, 50 parkımıza da baştan sona revize çalışması yaptık. İlçemize 13 yılda 3 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık. Bu tarihi bir rekordur. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Ancak vatandaşlarımıza da büyük görevler düşüyor. Tüm yurttaşlarımızdan yaptığımız park ve yeşil alanları, diktiğimiz ağaçları korumalarını, çevre temizliği konusunda da daha duyarlı olmalarını istiyorum” diye konuştu.