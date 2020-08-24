Yeni öğretim yılına hazırlık kapsamında mesleki gelişim programıyla öğretmenler okullarda mesailerine başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un EBA üzerinden açılış konuşmasıyla başlayan programda ilk ders, Kovid-19 salgınına karşı koruyucu ve önleyici tedbirler ile okulda uyulması gereken kurallar oldu.

Daha sonra Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı EBA üzerinden öğretmenlere seslendi.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin okullardaki mesleki çalışmaları 18 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.

Edirne

Edirne'de de görev yaptıkları okullara gelerek mesleki eğitim çalışmalarına katılan öğretmenleri Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı karşıladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiklerini anlatan Arpacı, şöyle konuştu:

"Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun. Ayrı kaldığımız dönemde sizleri çok özledik. Öğretmen ve öğrenci olmazsa okullar bomboş kalıyor. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi okulda görünce bir başka oluyor. İnşallah bu salgın sürecini hep birlikte atlayacağız. Çocuklarımızın eğitim alacağı okullarımızı en iyi ve hijyenik şekilde hazırlıyoruz. İnşallah 21 Eylül'de öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başlamış olacağız."

Kırklareli

Kırklareli'nde de öğretmenler program kapsamında okullardaki çalışmalarına başladı.

İstiklal Ortaokulu'na gelen öğretmenler Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde ateşleri ölçülerek binaya alındı.

Öğretmenlerden Hüseyin Keçici, AA muhabirine, okulu çok özlediklerini belirterek, öğrencilerle buluşacakları günün hayalini kurduklarını söyledi.

Keçici, Kovid-19'a karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen öğretmenler koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülüp maske kontrolleri yapılarak okula alındı.

Öğretmenler okulun toplantı salonunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasının ardından salgına karşı koruyucu ve önleyici tedbirler ile okulda uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirildi.

Bu arada 21 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitim süreci öncesinde okul binalarında, sınıflarda, tuvaletlerde, bahçede ve tüm ortak kullanım alanlarında çalışmalar devam ediyor.

İzmir

İzmir'de 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili için geri sayım sürerken okul yöneticileri ve öğretmenler son hazırlıklar kapsamında uzun süre sonra yeniden okula gelmenin heyecanını yaşadı.

Öğretmenler, Konak ilçesindeki Gazi Ortaokulu'nda, Kovid-19 tedbirlerinin alındığı toplantı alanında bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un EBA üzerinden gerçekleştirdiği açılış konuşmasıyla başlayan mesleki gelişim programında, öğretmenler, Kovid-19 tedbirlerinden uzaktan eğitimle telafi programına, psikososyal destek çalışmalarından etkinlik planlamalarına kadar birçok konuyu ele alacak.

Öğretmenler duygularını paylaştı

Türkçe öğretmeni Ayşe Zehra San, AA muhabirine, mesleğe yeni başlamış gibi heyecanlı olduğunu ifade ederek, öğrencileriyle buluşmayı da aynı duygularla beklediğini söyledi.

Koronavirüsle mücadelede herkesin duyarlı olması gerektiğini vurgulayan San, şunları söyledi:

"Uzun zamandır okullarda değildik. O yüzden bayağı özledik. Umarım en kısa sürede öğrencilerimize de kavuşuruz. Çünkü çocuklarımızdan çok uzak kaldık. Evet uzaktan eğitim için de bayağı çabaladık ama yine de yüz yüze eğitim gibi olmuyor. Şu an ilk adımı attık inşallah onlara da kavuşuruz. Aylardır okula gelemiyoruz o yüzden çok heyecanlıyım. Okulda olmak çok farklı bir duygu. Çocuklarla bir arada olmak onlarla iletişim kurmak için sabırsızlanıyorum."

Öğretmenlerden Gülden Arslan ise uzun süredir meslekte olduğu için evde kalmanın kendisini çok zorladığını dile getirerek, okuluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu aktardı.

Öğrencileri de burada görmeyi heyecanla beklediklerini belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Aylardır ne yazık ki öğrencilerimizden, okulumuzdan, işimizden uzağız. Bu bizim için gerçekten çok zor. Bizler bütün gün öğrencilerimizle birlikte olmaya, okulda koşturmaya alışmışız. O yüzden kendi adıma okulu çok özlediğimi söyleyebilirim. Gerçekten evde olmak öğrencilerden ayrı olmak çok zormuş. Umarım el birliğiyle tüm Türkiye'nin özverisiyle 21 Eylül'de okullarımızı açarız ve biz çocuklarımıza kavuşuruz. Biz burada onları bekliyoruz. Herkes lütfen kendi duyarlılığıyla bize yardımcı olsun ve çocuklarla kavuşmamıza destek olsun."