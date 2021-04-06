  • BIST 1.421
  • Altın 456,469
  • Dolar 8,1455
  • Euro 9,6545
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 15 °C
»

Öğretmenler tiyatro sahnesinde

Yenimahalle Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri Tiyatro Grubu ilk gösterisini sergiledi. 
Öğretmenler tiyatro sahnesinde

Tamamı belediye kreşlerindeki öğretmenlerden oluşan tiyatro topluluğunun “Temiz Kalpler Temiz Doğa” adlı ilk oyunu Batıkent Sinan Bengier Tiyatro Salonu’nda seyirciyle buluştu.

kres-tiyatro-(8).jpg

Kostümden dekora, senaryodan performansa ayrı bir emek 
Geri dönüşüm konusunun işlendiği ve uzun çalışmalardan sonra perde diyen gösterinin temellerini ise Yenimahalle Belediyesi Barış Manço Kreş ve Gündüz Bakımevi öğretmenleri attı. Dünyada yaşamını sürdüren  başka canlıların olduğuna vurgu yapılan oyunda, diğer canlıların yaşam hakkına saygı duyulması gerektiğinin altı çizilirken geri dönüşümün önemi hakkında da önemli mesajlar verildi. Performanslarıyla usta tiyatrocuları aratmayan kreş öğretmenleri gösteriyi izleyenlerden de tam not aldı.

kres-tiyatro-(6).jpg

Oyunundaki birbirinden yaratıcı kostüm ve dekorları da kendileri tasarlayan öğretmenler, pandeminin seyrine göre bir takvim oluşturarak “Temiz Kalpler Temiz Doğa” adlı oyunla ilçe genelinde birçok çocuğu buluşturmayı planlıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Memur-Sen'den suç duyurusu07 Nisan 2021 Çarşamba 00:20
  • Gençlik ve Kariyer Merkezi açılışa gün sayıyor06 Nisan 2021 Salı 04:19
  • MAKUT’a AFAD’dan eğitim06 Nisan 2021 Salı 03:18
  • “Dört” gözle beklenen dizi galasını Yenimahalle’de yaptı 06 Nisan 2021 Salı 02:21
  • İkincisi batıkent’te açıldı06 Nisan 2021 Salı 01:30
  • Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Bir evladımız aç, susuz kalır ise bunun vebali önce benim ve ekibimin boynunadır’’06 Nisan 2021 Salı 00:20
  • Köroğlu Parkı baştan aşağı değişiyor06 Nisan 2021 Salı 00:17
  • Faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı06 Nisan 2021 Salı 00:15
  • Belediye çalışanlarına müjde06 Nisan 2021 Salı 00:14
  • Etimesgut Ramazan hazırlığı06 Nisan 2021 Salı 00:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti