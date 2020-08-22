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Öğretmenler yeni eğitim öğretim yılına 24 Ağustos'ta mesleki gelişim programıyla başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un EBA üzerinden gerçekleştireceği açılış konuşmasıyla başlayacak programda, ilk ders, Kovid-19 salgınına karşı koruyucu ve önleyici tedbirler ile okulda uyulması gereken kurallar olacak.
Öğretmenler yeni eğitim öğretim yılına 24 Ağustos'ta mesleki gelişim programıyla başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenler ve okul yöneticileri için yeni eğitim öğretim yılının 24 Ağustos Pazartesi günü mesleki gelişim programıyla başlayacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili için geri sayım sürerken okul yöneticileri ve tüm öğretmenler son hazırlıklar için okullarda olacak.

Okullardaki toplantı alanlarında, Kovid-19 tedbirleri konusunda gerekli tüm sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri alındı.

Öğretmenler ve okul yöneticileri için 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak programda, Kovid-19 tedbirlerinden, uzaktan eğitimle telafi programına, psikososyal destek çalışmalarından, etkinlik planlamalarına kadar pek çok başlık tüm detaylarıyla çalışılacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner de öğretmenlere, koruyucu ve önleyici tedbirler noktasında dikkat edilmesi gereken detayları paylaşacağı bir video konferans verecek.

Açılış dersini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA üzerinden gerçekleştirecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un EBA üzerinden gerçekleştireceği açılış konuşmasıyla başlayacak mesleki gelişim programında, TSE iş birliğinde hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"nun uygulanması, okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve veli rehberleri eşliğinde yeni döneme uyum öncelikli gündem başlığı olacak.

21 Eylül’de başlaması planlanan yüz yüze eğitim süreci öncesinde okul binasında, sınıflarda, tuvaletlerde, bahçede ve tüm ortak kullanım alanlarında uygulanacak sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralları, öğrenci, öğretmen ve velilerle ilgili süreçlerin planlanması aşamasında en ince ayrıntısına kadar uygulamalı bir şekilde ele alınacak.

Yeni eğitim öğretim yılında ders bazında gerçekleştirilecek uzaktan öğretim etkinliklerinin planlanması, öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki eksiklerinin giderilmesine yönelik hazırlanan "Tamamlayıcı Eğitim Programı"nın uygulama süreci ve psiko-sosyal destek çalışmaları mesleki çalışma programının ana başlıkları arasında olacak.

Prof. Dr. Selçuk Şirin de EBA üzerinden öğretmenlere seslenecek
Okul yöneticileri ve öğretmenler, uygulanacak "Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı" hakkında rehber öğretmenler/psikolojik danışmanlar tarafından bilgilendirilecek.

Mesleki Çalışma Programı kapsamında, dünya çapında başarılı çalışmalara imza atan eğitimci bilim insanı Prof. Dr. Selçuk Şirin de EBA üzerinden öğretmenlere seslenecek.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin okullardaki mesleki çalışmaları, 18 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.

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