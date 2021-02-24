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Öğretmenlere Kovid-19 aşısı uygulanmasına başlandı

Öğretmenlere Kovid-19 aşısı uygulanmasına başlandı
Kovid-19 aşısının ilk dozunu olan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum’da öğretmenlere aşı uygulaması programına katıldı.

Burada Kovid-19 aşısının ilk dozunu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini açıkladı. 

"1 milyon 259 bin çalışanımızın listesini ilettik"
Aşı tedarik sürecine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili planlamayı yaptığına işaret eden Selçuk, şöyle devam etti:

Biz kendilerine 1 milyon 259 bin okul çalışanımızın listesini geçtiğimiz haftalarda iletmiştik. Tüm vatandaşlarımız gibi e-nabızda ya da 2023'e kısa mesaj göndererek kendilerine nasıl sıra geldiği konusunda bilgi alabilirler. Daha sonra da yine istedikleri şekilde randevu sistemi oluşuyor ve oraya bağlı olarak aşılarının ilk dozunu yaptırabilecekler. İkinci doz için de aynı şekilde bir uygulama söz konusu olacak."

"Okullarımız yüz yüze eğitime hazır"
Salgın sürecinin başından beri tüm okulların Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara göre her türlü hazırlığını yaptığını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Meslek liselerimizin, halk eğitim merkezlerimizin üretimleri sayesinde de hiçbir malzeme sıkıntısı yaşamadan temizlik malzemesi ve diğer ihtiyaçlarla ilgili malzemeler konusunda hiçbir problem yaşamaksızın rahatlıkla bu süreci (yüz yüze eğitim) yürütebiliriz. Okullarımız hazır. 'Okulum Temiz Belgesi'ni okullarımızın tamamına yakını almış durumda."

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