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Öğretmenlere tren biletleri ve kargo ücretlerinde 24 Kasım indirimi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda, Bakanlıkça onaylanan özel okullarda ve yüksek eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, YHT ve ana hat tren biletlerindeki yüzde 50 indirimden 24-30 Kasım döneminde yararlanabilecek.
Öğretmenlere tren biletleri ve kargo ücretlerinde 24 Kasım indirimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü Kampanyası kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda, Bakanlıkça onaylanan özel okullarda ve yüksek eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, 24-30 Kasım döneminde yüksek hızlı tren (YHT) ve ana hat tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü 2016'dan beri sürdürdüğü "Öğretmenler Günü Kampanyası"nı bu yıl da uygulamaya koyacak.

Bu kapsamda 24-30 Kasım'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda, Bakanlıkça onaylanan özel okullarda ve yüksek eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, YHT ve ana hat trenlerini yüzde 50 indirimli kullanabilecek.

Yolculara bilet satışında birçok alternatif sunuluyor

Yoğun ilgi gören kampanyadan yararlanmak isteyen öğretmenler, biletlerini farklı yöntemlerle temin edebiliyor.

Yolcular biletlerini gişelerden, internet sitesinden, mobil uygulamadan alabileceği gibi, 444 82 33 numaralı çağrı merkezini arayarak veya acentelerden temin edebiliyor.

Kampanya sürecinde öğretmenlerin, biletlerini satın aldıktan sonra biniş noktalarında öğretmen kimlik kartlarını göstermeleri yeterli olacak.

İlk defa 2016 yılında başlatılan Öğretmenler Günü indirimlerden bugüne kadar toplam 19 bin 180 öğretmen faydalandı.

PTT Kargo'da yüzde 24 indirim

PTT AŞ tarafından da Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kampanya kapsamında, PTT'nin yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu ücretlerinde 24 Kasım'da yüzde 24 indirim yapılacak.

İndirimden faydalanmak isteyen öğretmenlerin, kargo gönderimi sırasında öğretmen kimlik kartını ibraz etmeleri yeterli olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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