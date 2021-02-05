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'Öğretmenlerimiz ikinci grupta aşılanacak'

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, öğretmenlerin şubat ayı içinde aşılanmasına ilişkin tartışmalarla ilgili, "Birinci grubu bitirmeden ikinci gruba geçmek, listeyi değiştirmek karmaşaya neden olur." dedi.
'Öğretmenlerimiz ikinci grupta aşılanacak'

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşısında hazırladığı 4 aşamalı takvimde öğretmenler, 2'nci grupta yer alıyor. Geçen 14 Ocak'ta başlayan aşı uygulaması, ilk aşamada bulunan 65 yaş üstündekilerle devam devam ediyor. Öğretmenler, ikinci aşamada Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı ve cezaevlerinde çalışan kişilerden sonra aşılanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise yüz yüze eğitime geçişle ilgili detayları paylaşırken yaptığı açıklamada öğretmenlerin şubat ayında aşılanması için planlama yapıldığını belirtmişti.

'LİSTEYİ DEĞİŞTİRME KARMAŞAYA NEDEN OLUR'

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşılama listesinde değişikliğe gitmenin karmaşaya neden olabileceğini söyledi. DHA'ya konuşan İlhan, "Sayın Milli Eğitim Bakanımız bir liste çalışması yapılacağını söyledi, 2 gün önce biz de söylemiştik. Bir listenin gelmesi gerekiyor. Biliyorsunuz ilk aşılama grubu devam ediyor. Bu grup bittikten sonra 2'nci gruba geçilecek. İkinci grup içerisinde de öğretmenlerimiz ve öğretim üyelerimiz zaten yer alıyorlar. Bu liste içinde de planlama yapılacak, aşının tedariki ile birlikte hızlı bir şekilde öğretmenlerimizin aşılanması söz konusu olacaktır. Aşının gelmesi ve 65 yaş üzerinin bitmesi ile ilişkili bir konu bu. Birinci grubu bitirmeden ikinci gruba geçmek, listeyi değiştirmek karmaşaya neden olur. İkinci gruba başladığımızda öğretmenlerimizin aşılanması söz konusu olacaktır. Yine öğretmenlerimiz de aile sağlığı merkezlerimizde, özel hastanelerimizde, devlet hastanelerimizde, üniversite hastanelerimizde ücretsiz olarak aşılanacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önceliklendirme sırası oldukça önemli. Ama listede bir değişiklik yapmak çok güç olur. Çünkü aşıların tedariki, lojistiği, planlaması ona göre yapılıyor. Sıra öğretmenlerimize geldiği zaman, ikinci grup başladığında ona göre planlama yapılacağını bilmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır" diye konuştu.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE ALINACAK ÖNLEMLER

Prof. Dr. İlhan, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçileceğini hatırlatarak, okullarda alınacak önlemlerin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlandığını kaydetti. İlhan "Milli Eğitim Bakanlığı'mızın da bu konuda bir çalışması var. Bahçenin girişinden başlayan önlemler, sınıflarda alınacak önlemler, tuvaletlerde alınacak önlemler, toplu yerlerde bir araya gelinmemesi, öğretmenler ve çocukların maske takması gibi doğru yaklaşımlar var. Eskiden farklı sınıflarda yapılan müzik resim dersleri kendi sınıflarında yapılacak. Yüksek sesle konuşulan etkinliklerin yapılmaması sağlanacak. Velilere de büyük görevler düşüyor. Okul girişinde ve çıkışında kalabalık oluyor. Bahçeye gidene kadar çocuklarımızı götürüyoruz; ama sonra çocuklarımızın çıkmasını bekliyoruz doğal olarak. O sıra kalabalık yapmamak gerekiyor, maskeyi çıkarmamak gerekiyor, maskeyi çıkarıp kesinlikle sigara içmemek gerekiyor. Bizim de çocuklarımıza örnek olacağımız sürece tekrar giriyoruz. Riskin devam ettiğini bilip hepimizin önlemlere uyması gerekiyor" diye konuştu.

'ÇOCUKLARDA TEK MASKE YETERLİ OLACAKTIR'

Prof. Dr. İlhan, mutasyonlu koronavirüs nedeniyle eğitime başlayacak çocuklar için çift maske konusunun iyi tartışılması gerektiğini belirterek, "Tek maske takmak yeterli olacaktır. Yeter ki doğru takılsın, kirlendiği zaman değiştirilsin, ağız burun açıkta kalmasın. Yetişkinler için de tek maske takmak yeterli. Örneğin bir ev hanımı markete gitti alışverişini yaptı o maskeyi çöpe atacak veya pazara gitti açık alan yine tek maske yeterli olacaktır. Diyelim ki işe giden bir vatandaşımız sabah servise biniyor, 45 dakika kapalı ortamda seyahat ediyor fiziksel mesafe kurallarına uyulmuyorsa çift maske takması servisten indikten sonra o maskeyi atması daha doğru olacaktır. İş yerinde kalabalık oluyorsa çift maske ile çalışması daha sonra o maskeyi atması daha doğru olacaktır. Uzun süre çift maske takıldığında maskenin nemlendiğine hepimiz şehit oluyoruz. Nemlenen maske hem fonksiyonunu kaybediyor bu sefer de başka mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam hazırlıyor. Bu nedenle yerine göre, isteyen vatandaşlarımız, özelikle kendini daha güvende hissetmek isteyen vatandaşlarımızın çift maske takmasında sakınca yok" ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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