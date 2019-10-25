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Öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı

Siirt ve ilçelerinde görevli öğretmenler, futsal turnuvasında kavga etti. Kameraya da yansıyan öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı. Siirt Valiliği, futsal turnuvasında kavgaya karışan öğretmenler hakkında inceleme başlattı.
Öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı

Merkez ve ilçelerde görevli öğretmenler arasında Siirt Spor Salonu'nda Futsal Turnuvası düzenlendi.

Turnuvaya katılan öğretmenler, maç sonrası bilinmeyen nedenle kavga etti.

Birbirlerine tekme ve yumruklar atan öğretmenlerin kavgasını, maçı izleyen öğrenciler güçlükle ayırdı.

Kavga anları kameraya da yansıdı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA: İNCELEME BAŞLATILDI

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında “Öğretmenlerin Kavgasını Öğrenciler Ayırdı” başlıklı haberlerin yer aldığı belirtilerek, “Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde öğretmenlerimizin kaynaşması amacıyla il genelinde düzenlenen futsal turnuvasında çıkan arbede ve kavgada olaya karışan öğretmenler hakkında inceleme başlatılmıştır” denildi.

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