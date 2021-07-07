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Öğretmenlerle değerlendirme toplantısı

Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğretmenleri ile dönem sonu değerlendirme toplantısı yaptı.
Öğretmenlerle değerlendirme toplantısı

Kreş ve Nezaket Okulu öğretmenleri ile gerçekleştirilen 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Sene Sonu Değerlendirme Toplantısı’na Başkan Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk ve idareciler katıldı.
2020-2021 Eğitim-Öğretim yıl sonu değerlendirme toplantısında Başkan Ertuğrul Çetin, öğretmenlerle yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

‘‘Özverili çalışmalarından dolayı tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum’’

Kreş ve Nezaket Okullarının, idareci ve öğretmenleri ile yıl sonu değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Pandemiden dolayı okulların bir açık bir kapalı olması 2020-2021 Eğitim Öğretim yılının belirsizlik içinde geçmesine neden oldu. Bu belirsizliğe rağmen başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirdik. Bu başarı idareci, öğretmen ve öğrencilerin gayretiyle gerçekleşti. Özverili çalışmalarından dolayı tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında inşallah pandemi olmadan, öğretmen ve öğrencilerimizin yüksek motivasyonuyla başarılı bir yıl geçireceğimizi ümit ediyorum.’’ dedi.
 

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