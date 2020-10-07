Oğulları 'ters yön' kazasında ölen aile dava açılmasını bekliyor

İzmir-Çeşme Otobanında otomobiliyle ters yöne giren Meltem Öztürk (32), 49 kilometre gittikten sonra 140 kilometre hızla çaptığı otomobilin sürücüsü Nurullah Gül’ün (32) ölümüne neden oldu.

Geçen 14 Temmuz'da İzmir- Çeşme Otoyolu İçmeler Karaburun mevkiinde meydana gelen kazada, Meltem Öztürk, akaryakıt istasyonunda eşiyle tartıştı. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan tartışmanın ardından Meltem Öztürk, eşini bırakıp otomobile binerek otoyolda ters yöne girdi. Bu şekilde 49 kilometre İzmir yönünde ilerleyen Öztürk'ün kullandığı otomobil, karşıdan gelen Nurullah Gül yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde sıkışan Nurullah Gül olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Öztürk, ambulansla Urla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öztürk, daha sonra ailesinin talebiyle ikametgahlarının bulunduğu Bursa’da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Urla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Öztürk hakkında 'olası kasıtla ölüme neden olma' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Öztürk'ün ifadesinin alınması için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına talimat gönderildi. Ancak eve giden polis memurları Öztürk'ü bulamadı. Bunun üzerine Urla Cumhuriyet Başsavcılığı, Öztürk hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Öztürk, 13 Ağustos günü İzmir'de yakalanarak, savcılığa sevk edildi.

TUTUKLAMA TEDBİRİ UYGULANMADI

Soruşturmayı yürütün savcıya ifade veren Öztürk, son 6 aydır hasta olduğunu, kulağına farklı seslerin geldiğini, garip görüntüler gördüğünü, olay günü yolda eşiyle tartıştıklarını anlatarak, "Eşim araçtan indiğinde ona ders vermek için direksiyona geçip aracı hızla sürdüm. Bundan sonra otoyolda ters yöne girdim ancak asıl gitmek gereken yerde polis araçları ve dubaları görünce beni durduracaklarını düşünerek ters yönde ilerlemeye devam ettim. Buradan çok fazla geçmeden yolun karşısına geçebileceğimi düşünüyordum. Hatırladığım kadarıyla 140 kilometre hızla giderken aynı şeritten başka bir aracın üzerime geldiğini fark ettim. Bunu son anda fark ettiğim için kurtarma şansım olmadı ve kaza meydana geldi. Benim kimseyi öldürmek gibi bir kastım yoktu. Sebep olduğum kazadan dolayı üzgünüm. Hatta öldüğünü söyledikleri kişinin de öldüğüne inanmıyorum. Çünkü cep telefonuma birtakım mesajlar geldi" dedi.

Savcılık, Öztürk’e tutuklama tedbiri uygulamadan akıl sağlığıyla ilgili rapor alınması için hastaneye sevk edilmesine karar verdi.

AVUKATTAN RAPOR TEPKİSİ

Kazada ölen gencin ailesinin avukatı Abdurrahman İvelik, savcının doktor tavsiyesi olmadan usulüne uygun şekilde sevk işlemi yapmadığını iddia ederek, "Olayın üzerinden 3 ay geçti. Hastaneden istenilen rapor bir türlü hazırlanamadı. Şüphelinin bir hafta önce Bursa Dört Çelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gözetim altına alındığını öğrendik. O tarihe kadar sokaklarda serbestçe dolaştı. Şüpheli ifadesinde ters yöne bilinçli girdiğini ikrar ediyor. Olası kastla ölüme neden olan birinin tutuklanması gerekiyor. Verdiği ifadelerdeki çelişkiler nedeniyle tutuklanmamış, hastanede gözetim altına alınması kararı verilmiştir. Fakat, biz şüphelinin akıl sağlığının yerinde olduğunu, savcıyı yanıltmak için çelişkili ifade vererek suçtan kurtulmaya çalıştığını düşünmekteyiz. Bu nedenle akıl sağlığıyla ilgili rapor beklenmeksizin, tutuklanmasını ve dava açılmasını istiyoruz" diye konuştu.

BENZİN İSTASYONUNDAKİ GÖRÜNTÜLER DOSYADA

Öte yandan soruşturma dosyasına gören akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerası görüntülerinde Meltem Öztürk'ün eşi Recep Öztürk ile tartışması yer aldı. Görüntülerde Öztürk, eşinin kullandığı araçtan indikten sonra istasyonda çalışan pompa görevlisinin yanına giderek bir süre konuşuyor. Daha sonra istasyon içinde gezinen Öztürk, araca dönerek direksiyondaki eşiyle bir süre tartışıyor. Öztürk, daha sonra aracın yanından uzaklaşarak yola doğru yürümeye başlıyor. Öztürk, peşinden araçla gelen eşinin ısrarlarına rağmen uzun süre araca binmiyor. İstasyona uzak bir noktada araçtan inen eşiyle uzun süre tartışan Öztürk, daha sonra direksiyona geçiyor. Yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra da araç otoyola doğru hareket ediyor.