Oğuz “Alacağımız var alamıyoruz” dedi, Yavaş “Ödeyeyim” dedi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş’tan, ilçe belediyelerinin hakkı olmasına karşın 17 aydır kendilerine verilmeyen AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) ücretlerinin ödenmesini istedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı’na, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un, ilçe belediyelerinin hakkı olmasına karşın, Büyükşehir Belediyesi’nce 17 aydır kendilerine verilmeyen AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) ücretlerinin ödenmesine ilişkin sözleri damgasını vurdu.

“Hala ayak diretiyorsunuz”

Başkan Oğuz, söz alarak meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, Yavaş’tan hitaben şunları söyledi:

“Bir senedir bu AYKOME paralarıyla uğraşıyoruz. Çünkü biz bu parayı alıp şahsi işlerimizde kullanmayacağız. Yani bu paralar peşin olarak Büyükşehir belediyemiz tarafından tahsil edildiği için bu para zaten sizin kasanızda. Ekstra bir borçlanma yapmanıza gerek yok, başka bir ödenek almanıza gerek yok. Biz de bu hakkımızı, hakkımız olan parayı Kahramankazan halkı adına, kendi ilçelerimizin halkı adına sizden istemiş olacağız. Bu konuda niye bu kadar ısrarcısınız sayın başkanım, ben anlamakta güçlük çekiyorum. Bu konular sonuç itibarıyla halka hizmete giden yolda bizim kilometre taşlarımız. 3 trilyon (milyon) sizin için küçük bir para olabilir, Kazan Belediyesi için büyük bir paradır. 4 trilyon (milyon), 5 trilyon (milyon) bunlar büyük paralardır bizim için. Alacağımız var alamıyoruz. Kimden alamıyoruz, zaman zaman “haksızlığa uğradık” diyorsunuz, sitem ediyorsunuz. “Şunları şunları yapmadınız” diye bu sitemleri yapan başkanımızdan alamıyoruz. Neden alamıyoruz sayın başkanım bunları, bize niçin vermiyorsunuz? Ben burada üzülüyorum. Çünkü bu karar 9. ayda geçen sene oy birliğiyle çıkmış olan bir meclis kararı ve uygulama konusunda hala ayak diretiyorsunuz. Neden? Neden bu hakkımız olan paraları ödemiyorsunuz?”

“Mahkeme yoluyla almak istemiyorum”

Başkan Oğuz, ilçe belediyelerinin hakları olan bu paraları almak için farklı yollar olduğunu, ancak kendisinin bu yollara başvurmak istemediğini belirterek, “Şimdi bu konunun muhasebata yazı yazılıp sizlerin İller Bankası'ndan alacağınız ödeneklerden direkt kesilmesi içinde bir yolu var. Şimdi ben öyle bir yola başvurmak istemiyorum. Sebebi de şu, sizinle burada yaklaşık 18 aydır bir teşviki mesaimiz var. Burada çizdiğiniz vizyon şunu gerektiriyor. “Sizin bu hakkınızsa ben bu hakkınızı ödüyorum demenizi” gerektiriyor. Yoksa ben bunu mahkeme yoluyla ya da bunu muhasebata başvurup İller Bankası ödeneğinizi kesintiye uğratarak almak istemiyorum. Çünkü niye, ne diyorsunuz “hakkınız” diyorsunuz. Yaklaşık 18 aydır kazı tahrip bedelleri peşin olarak sizin kasanıza yatıyor zaten” dedi.

Yavaş ödemeyi kabul etti

Başkan Yavaş da, iş başına geldiklerinde 231 milyon TL ilçe belediyelerinin alt yapı alacağı olduğunu belirterek, bazı belediyelerin bunun ödenmesi noktasında İller Bankası’na başvuruda bulunduğunu söyledi. İlçe belediyelerine bu paraları, elde ettikleri kredi imkanları doğrultusunda ödeyeceklerini ifade eden Yavaş, Oğuz’un Kahramankazan Belediyesi’nin alacaklarına ilişkin sözleri üzerine ise “Bizim dönemde olanları ödeyeyim, sizinkini” diyerek, Oğuz’un isteğini kabul etti.

“Merak etmeyin başkanım, bakacağım”

Oğuz, Yavaş’ın bu sözleri üzerine ise “Sayın başkanım bakın bu cümleyi kurdunuz, “ödeyim” dediniz. Bürokrat arkadaşlar bu konuşmayı dinliyorlarsa lütfen bunun bir talimat olduğunu bilsinler ve bunun gereğini yapsınlar. Yapmazlarsa 1 ay sonra tekrar konuşmak zorunda kalacağız” dedi. Yavaş da, “Merak etmeyin başkanım, bakacağım” dedi.