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Oğuz Kaan Tanrıverdi, Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı oldu

MHP’nin Başkent’te önde gelen temsilcilerinden Mehmet Ali Tanrıverdi’nin oğlu Oğuz Kaan Tanrıverdi, Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcılığına getirildi.
Oğuz Kaan Tanrıverdi, Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı oldu

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Ankara’da önde gelen temsilcilerinden Mehmet Ali Tanrıverdi’nin oğlu Oğuz Kaan Tanrıverdi, Gölbaşı Belediyesi Başkan Yardımcılığı’na atandı. Aynı zamanda Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi olan Oğuz Kaan Tanrıverdi sosyal medyadan yaptığı açıklamada,  görevi şahsına layık gören başta Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e ve Gölbaşı Belediye Meclis üyesi arkadaşlarına teşekkürlerini sundu.

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GAYEMİZ FAYDALI OLMAK

Tanrıverdi yaptığı açıklamada, “Çocukluğumuzdan beri gönlümüzde sarmaladığımız vatan sevgisi, biliyoruz ki mahalleden başlar. Bu sevgi mahalleyi aşar, beldeye ulaşır; beldeden ilçeye, ilçeden ile ve nihayetinde bütün Anadolu’ya yayılır. Türk Milleti’ne karşı beslediğimiz derin sevgi ise Anadolu’ya sığmaz. Yeryüzünde Türk’ün yaşadığı her yeri kapsar. Böyle büyük bir sevdanın bilinciyle Türk vatanının güzide bir ilçesi olan Gölbaşı’na ve Gölbaşı’nda yaşayan bütün vatandaşlarımıza faydalı olmak en büyük gayemizdir.”

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SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ

Liderimizin ve teşkilatımızın emriyle sorumluluğumuzun farkında olarak yola çıktık. Adımlarımızı atarken Gölbaşılı vatandaşlarımızın teveccühünü şeref nişanesi bildik. Şimdi yeni bir sorumluluk alarak Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Liderimizin ve teşkilatımızın emriyle sorumluluğumuzun farkında olarak yola çıktık. Adımlarımızı atarken Gölbaşılı vatandaşlarımızın teveccühünü şeref nişanesi bildik. Şimdi yeni bir sorumluluk alarak Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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