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OHAL Komisyonu çalışanlarından ek tedbir talebi

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nda görevli personel, terör örgütleri mensuplarınca tehdit edildiklerini belirterek, “Dışarıda can güvenliğimiz yok, ek güvenlik tedbiri istiyoruz” diyor.  
OHAL Komisyonu çalışanlarından ek tedbir talebi

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından çıkarılan KHK’larla ihraç edilenleri incelemek üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, mağduriyetlerin önüne geçilmesi için titizlikle çalışmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile OHAL Komisyonu’nun görev süresi 1 yıl daha uzatılmış oldu. Komisyona yapılan başvuruların 2020’nin sonuna kadar karara bağlanması bekleniyor. 

SADECE FETÖ DOSYASINA BAKILMIYOR 

OHAL döneminde alınan kararların incelemesini ve göreve iadelere ilişkin hususlara bakan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nda, 80'i raportör (hakim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 250 personel görev alıyor.  Komisyonda FETÖ/PYD ve DHKP-C, DAEŞ ile PKK dosyalarına bakılıyor. 

“TEHDİT, HAKARET VE KÜFRE MARUZ KALIYORUZ”

Komisyonda çalışan ve adaletli bir şekilde başvuruları karara bağlamaya çalışan personelin can güvenliğinin olmadığını iddia eden komisyon çalışanları, “Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nda çalışan personel gerek yazılı basında, gerekse de sosyal medyada birçok linç kampanyasına maruz kalmakta. Yapılan her haberden sonra binlerce tehdit, hakaret ve küfür yorumları adeta yağmur olup yağmaktadır” diyor.

DEFALARCA EYLEM YAPTILAR

DHKP-C terör örgütü mensupları Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın dosyalarının komisyonda incelenmesi devam ederken defalarca aşırı sol grupların komisyon binası önünde toplanıp taşkınlık yaptıkları hatırlatılarak tehlikeye işaret ediliyor.  

“CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK…” 

“Ohal Komisyonu FETÖ/PDY, DHKP-C, DAEŞ, PKK dosyalarına bakmaktadır” diyen komisyon personeli İçişleri Bakanlığına çağrıda bulunarak, “Bu nedenle burada yapılan iş normalden çok daha fazla önem ve tehlike arz etmektedir. OHAL Komisyonu personelinin görev alanı dışında günlük yaşantısında, çarşı-pazar, toplu taşıma araçlarında can güvenliği bulunmamaktadır. Bu nedenle vakit geç olmadan burada görev yapan komisyon personeli için güvenlik tedbirleri artırılmalı, çalışanlara silah taşıma ruhsatı verilmesinin önü açılması gerekmektedir. İş işten geçtikten sonra alınan tedbir, tedbir değildir” diyor.

“YAKLAŞIK 100 BİNİ KARARA BAĞLANDI” 

Öte yandan Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, komisyonun 2 yıl içinde, 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300’ünü karara bağladığını, başvurulardan 88 bin 700’ünün reddedildiğini, 9 bin 600’ünün ise kabul edildiğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA- 

Gazeteilksayfa.com

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