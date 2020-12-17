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OHAL Komisyonu, FETÖ'nün 17/25 Aralık kumpasında yer alan eski emniyet müdürlerinin başvurularını reddetti

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, FETÖ sanıkları eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yakub Saygılı ile Yurt Atayün'ün başvurularını kabul etmedi.
OHAL Komisyonu, FETÖ'nün 17/25 Aralık kumpasında yer alan eski emniyet müdürlerinin başvurularını reddetti

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17/25 Aralık kumpaslarında yer alan ve meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün başvurularını reddetti.

FETÖ'nün birçok kumpas soruşturmasında yer alan, 17/25 Aralık sürecinde de örgüt amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün ile eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakub Saygılı, Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) haklarında yapılan işlemlere ilişkin OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurdu.

Başvurucular hakkında çok sayıda davada yer alan belgeleri ve ilgili kurumlardan elde edilen bilgileri inceleyen Komisyon, FETÖ'yle bağlantılarını ortaya koyduğu Yılmazer, Atayün ve Saygılı'nın başvurularını kabul etmedi.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararının gerekçesindeki bilgilere ve yargılamalardaki delillere göre, Yılmazer, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı üzerine kumpas soruşturmalarını kurguladı ve yönlendirdi.

"Selam Tevhid'de kumpas" davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen ve hakkındaki davalarda farklı suçlardan çeşitli oranlarda cezaya çarptırılan, Hrant Dink cinayeti kapsamında da yargılanan Yılmazer, örgütün amacı doğrultusunda soruşturmalar kurguladı, bilgi topladı.

Çok sayıda kişinin usulsüz dinlenmesini sağlayan Yılmazer, FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı ByLock'u da kullandı.

Yılmazer, FETÖ elebaşı Gülen'in talimatının ardından destek amacıyla Bank Asya'ya para yatırdı. Örgütün tepe yöneticilerinden Önder Aytaç ve İlhan İşbilen'le telefon irtibatı oraya çıkan Yılmazer, FETÖ'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Günün Mağdurları Derneğinin kurucusu üyesi olarak yer aldı.

Yılmazer, şube müdürü olduğu dönemde uzman pek çok personelin birimden uzaklaştırılmasını sağladı, bu kişilerin yerine örgüt üyelerini getirdi.

Yurt Atayün'le ilgili tespitler
"Selam Tevhid'de kumpas" davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen, çok sayıda suçtan çeşitli oranlarda hapis cezası alan eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün ise FETÖ elebaşı Gülen'in talimatıyla "Selam Tevhid Kudüs Ordusu" soruşturmasında çok sayıda karara imza attı.

MİT kumpası davasının da sanığı Atayün, örgüt yöneticilerinden Ali Çelik ve İlhan İşbilen'le irtibat kurdu, ByLock kullandı.

FETÖ'nün emniyet personelini çeşitli sınıflama ve kodlamalarla kayıt altına aldığı belgelerde Atayün, örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlığı en üst seviyede anlamına gelen "A5 kategorisi"nde yer aldı.

Yakub Saygılı, elde ettiği bilgileri FETÖ'ye aktardı
17 Aralık kumpası davasında ve 25 Aralık darbeye teşebbüs davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen, farklı suçlardan çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırılan eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakub Saygılı ise örgüt talimatıyla devletin üst düzey yöneticilerini yasa dışı yolla dinledi, toplantılarını takip ederek elde ettiği bilgileri örgüte aktardı.

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına ilişkin ele geçirilenlerde, Saygılı'ya, yargılandığı davalar için örgüt tarafından 160 bin dolar vekalet ücretiyle avukat tutulduğu yer aldı.

Saygılı, ByLock kullandı, önemli gördüğü evrak ve dijital verileri de imha etti.

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