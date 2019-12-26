OHAL Komisyonu'ndan Bank Asya açıklaması

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Tanrıkulu, devam süreç ile alakalı son dakika açıklamalarda bulundu.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Tanrıkulu'nun açıklamalarından satır başları:

- Komisyon, iki yıl içinde, yapılan 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ünü karara bağladı.

- Başvurulardan 88 bin 700'ü reddedilirken 9 bin 600'ünde kabul kararı verildi.

- İncelemesi devam eden 28 bin başvurunun önümüzdeki yıl içinde tamamını bitirmeyi planlıyoruz.

- Örgüte destek için Bank Asya'ya yatırılan para tutarının 2 milyar 369 milyon lira olduğu tespit edildi.

- Belirlenen usul ve esaslara göre başvuruları değerlendiriyoruz. Komisyon, tarafsız ve objektif bir iş yapıyor.