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OHAL Komisyonu'ndan Bank Asya açıklaması

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Tanrıkulu, devam süreç ile alakalı son dakika açıklamalarda bulundu.
OHAL Komisyonu'ndan Bank Asya açıklaması

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Tanrıkulu'nun açıklamalarından satır başları:

- Komisyon, iki yıl içinde, yapılan 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ünü karara bağladı.

- Başvurulardan 88 bin 700'ü reddedilirken 9 bin 600'ünde kabul kararı verildi.

- İncelemesi devam eden 28 bin başvurunun önümüzdeki yıl içinde tamamını bitirmeyi planlıyoruz.

- Örgüte destek için Bank Asya'ya yatırılan para tutarının 2 milyar 369 milyon lira olduğu tespit edildi.

- Belirlenen usul ve esaslara göre başvuruları değerlendiriyoruz. Komisyon, tarafsız ve objektif bir iş yapıyor.

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