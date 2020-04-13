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OHAL olmadan yasak ilan edilebiliyor mu?

İçişleri Bakanlığı 30 büyükşehir ile Zonguldak'ı kapsayan sokağa çıkma yasağını İl İdaresi Yasası'nın 11/C ve Umumi Hıfzı Sıhha Yasası'nın 27 ile 72. maddelerine dayanarak aldı.
OHAL olmadan yasak ilan edilebiliyor mu?

YASAĞIN DAYANAĞI NE?  (“İL İDARESİ KANUNU”) EN FAZLA KAÇ GÜN YASAK İLAN EDİLEBİLİYOR?

Anayasaya göre yalnızca Olağanüstü Hal (OHAL) durumunda ilan edilebilen “sokağa çıkma yasağı”nın dayandırıldığı mevzuat merak konusu oldu.  Anayasa’nIn 119. maddesine göre Cumhurbaşkanı; “tehlikeli salgın hastalık” durumunun ortaya çıkması halinde ülkenin tamamında veya bir bölgesinde, süresi 6 ayı geçmemek üzere OHAL ilan edebiliyor.

YASAĞIN YASAL DAYANAĞI NE?

Dünyada koronavirüsle mücadele sürecinde en sık başvurulan yöntemlerden biri olan OHAL ilanı Türkiye’de henüz gerçekleşmezken, ilk kez alınan “sokağa çıkma yasağı” kararı, valilere “il sınırları içinde huzur ve güvenliğin sağlanması” görevini veren İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi esas alınarak hayata geçirildi.

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15 GÜNÜ GEÇEMİYOR

İl İdaresi Yasası'nın 11/C maddesi, valilere, "kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hâllerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlama; belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleme veya kısıtlama" yetkisi veriyor.

Umumi Hıfzısıhha Yasası'nın 27. maddesi, salgın hastalık halinde şehir, kasaba ve köylerde gerekli izolasyon önlemlerinin alınmasını, 72. madde ise salgın hastalıkların ortaya çıkması halinde, hangi önlemlerin nasıl alınacağını düzenliyor.

Emrah Özcan / İLKSAYFA

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