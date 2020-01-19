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Okan Buruk da bilerek kart görmüş!

Bilerek kart gören Vedat Muriç'i eleştiren Okan Buruk'un, yıllar evvel aynı taktiği kullandığı ortaya çıktı.
Okan Buruk da bilerek kart görmüş!

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, Kruse ve Vedat Muriç'in attığı gollerle rakibini 2-0 yenerken, mücadelenin sonlarına doğru yaşanan bir olay maçın önüne geçti.

4. sarı kartını gördüğü için Başakşehir maçında cezalı duruma düşen Kosovalı golcü, bilerek 2. sarı kartı görüp kartın rengini kırmızıya çevirmişti.

Cezasını kupa maçında çekip Başakşehir mücadelesinde sahada olmak için böyle bir taktiğe imza atan 25 yaşındaki futbolcu, sert eleştirilere maruz kalmıştı.

"TEMİZ KALMAYI SEÇTİK"

Konu hakkında Beyaz TV'ye konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün futbolcumuz Demba Ba 4. sarı karttan cezalı duruma düştü. Kırmızı görüp, Kırklareli kupa maçında cezasını çeker Fenerbahçe maçında oynayabilirdi. Ancak biz bu yola başvurmadık. Temiz kalmayı tercih ettik. Vedat'ın kırmızı görmesi Fenerbahçe'yi ilgilendirir, onların stratejisidir" dedi.

OKAN BURUK YAKALANDI

Ancak Buruk'un da 2001 yılında oynanan Galatasaray-Milan maçında aynı taktikle cezasını temizlediği ortaya çıktı.

Okan Buruk, çeyrek finale çıkmayı garantiledikleri için, PSG ile oynayacakları prestij maçında cezalı duruma düşmüş ve Real Madrid mücadelesinde sahadaki yerini almıştı.

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