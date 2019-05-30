Okan Buruk Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir'de hareketli saatler yaşanıyor. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a gideceğini bildirmesinin ardından çalışmalarına hız veren İstanbul ekibi, Okan Buruk ile kesin anlaşmaya vardı.

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir'de yeni teknik direktör Okan Buruk oldu. Turuncu lacivertliler, Avcı'nın Beşiktaş ile anlaştığını bildirmesinin ardından teknik adam arayışlarına geçtiğimiz hafta itibariyle başlamıştı.

Medipol Başakşehir Kulübü, Çaykur Rizespor'la başarılı bir süreç geçiren Okan Buruk isminde karar kıldı ve genç teknik direktörle görüşme gerçekleştirdi.

Ç.Rizespor Kulübü'nün de bilgisi dahilinde gerçekleşen görüşmenin ardından Buruk, kendisine yapılan teklifi kabul etti. Anlaşmanın birkaç gün önce yapıldığı belirtilirken sözleşme süresinin 2+1 yıl olacağı ifade edildi.

Medipol Başakşehir'in Okan Buruk'ı kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.