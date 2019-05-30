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Okan Buruk'tan ilk açıklama!

Çaykur Rizespor'daki görevinden ayrılan teknik direktör Okan Buruk, sosyal medya hesabından Karadeniz ekibine veda etti.
Okan Buruk'tan ilk açıklama!

Buruk, "Teşekkürler Çaykur Rizespor" başlığıyla yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Geride bıraktığımız sezonda tam 8 ay boyunca çalıştığım ve her anından büyük keyif aldığım Çaykur Rizespor A.Ş.’deki teknik direktörlüğümu bugün itibari ile üzülerek bitirme kararı almış bulunmaktayım.

Bu keyifli ama yorucu süreçte yeteri kadar vakit ayıramadığım ailem ile daha çok beraber olma adına böyle bir karar almış bulunmaktayım.

Bu 8 aylık süreç içerisindeki her maçta sonuç ne olursa olsun başta şahsım olmak üzere tüm teknik ekibe huzurlu bir çalışma ortamı hazırlayarak yanımızda olan ve devam etmemiz için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan ve bu zamana kadar bizi bekleyen başkan Hasan Kartal’a ve yönetim kurulumuza, sportif direktörümüz Yılmaz Bal 'a, saha içi ve saha dışında Rizespor'a yakışacak şekilde her zaman, her şeylerini veren değerli futbolcularımıza, takımımızla çalışan bütün ekibimize, tesislerimizin emektar çalışanlarına kendim ve tüm ekibim adına teşekkür ederim.

Göreve geldiğimizde sadece 3 puanı olan, hatta ilk devreyi ligin son sırasında kapayan takımlarının bu kötü durumuna rağmen ben ve ekibimi her zaman destekleyen ve iç saha, dış saha ayırt etmeden Rizespor'a ayrılan bütün koltukları doldurup takımımızı destekleyen, birlikte sevinip birlikte üzüldügümüz taraftarlarımıza yürekten teşekkürü bir borç bilirim. 

Takımımıza olan inançları sayesinde yıllardan sonra maç ayırt etmeksizin tribünleri doldurmaları Çaykur Rizespor’un önümüzdeki sezon için en büyük gücü olacaktir.

Unutulmayacak anılarla ayrıldığımız Çaykur Rizespor'a yeni sezonda başarılar diler, tüm kalbimle ve dualarımla onların yanında olduğumu belirtir, tekrar bir gün birlikte calışmayı ve aynı heyacanı yaşamayı umut ederim..."

Kaynak: Haber Kaynağı
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