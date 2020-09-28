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Okçuluğun kalbi Altındağ'da atacak

Altındağ Belediyesi'nin dev spor yatırımları için çalışmalar başladı. Yüzme havuzları ve spor salonlarının yapımı devam ederken, okçuluk tesisi için de geri sayım başladı.
Okçuluğun kalbi Altındağ'da atacak

Altındağlı gençlerin hedefi 12'den vurmasına çok az kaldı. Doğantepe'de inşasına başlanan tesisle Altındağ okçuluk sporunun da başkenti olacak. Altındağlı gençlerin ata sporu olan okçuluğa gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin ata sporlarımızdan biri olan okçuluk ile tanışması ve içlerinde yetenekli olanların bu spora yönlendirilmesi bizim için ayrı bir önem taşıyor. Altındağ olarak ata sporumuz okçuluğa da sahip çıkacağız" dedi.

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GELİŞİME KATKI SAĞLIYOR
Okçuluğun sportif aktivitenin yanında, gençlerin bireysel gelişimine ve sosyalleşmelerine de büyük katkı sağladığını vurgulayan Başkan Balcı "Kişinin kendine güvenini arttıran, konsantrasyonu geliştiren ve sosyalleşmeyi olumlu yönde etkileyen okçuluk, ayrıca el ve ayakların orantılı, doğru kullanılmasını sağlayarak günümüzün en önemli sağlık sorunlarından olan vücut eğriliğinin önüne geçerek dik duruşu da sağlıyor" diye konuştu.

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HEDEFE TAM İSABET...
Başkan Balcı, "Altındağlı gençlerimizin, ileride milli dereceler almalarını ve ata sporumuz ile bizi dünyada temsil etmelerini çok isterim. Günümüzde çocuklarımız ve gençlerimiz ne yazık ki vakitlerinin çoğunu bilgisayar başında geçiriyor. Hayatlarını spor ile planlamaları ve değerlendirmelerini arzu ediyoruz. Bu nedenle belediye olarak Altındağlı çocuklarımıza ve gençlerimize tam destek veriyoruz. Eğer gençlerimiz onlara sunduğumuz bu imkanları iyi değerlendirir, planlı ve disiplinli çalışırlarsa, nice şampiyonların Altındağ'dan çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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