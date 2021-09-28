Okçulukta açık hava sezonu ilklerle tamamlandı

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Topaloğlu, Dünya Şampiyonası'nda elde edilen bronz madalyanın Türk okçuluğu adına karışık takımlarda da bir ilk olduğunu söyledi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, ABD'nin Yankton kentinde düzenlenen 2021 yılının son açık hava etkinliği olan Dünya Şampiyonası'nı bir bronz madalyayla tamamladıklarını anımsattı.

Organizasyonda 6'sı kadın 12 sporcuyla mücadele ettiklerini ve sporcuların ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirtti.

Teknik heyet, yönetim, sporcu ve aileleriyle Türk okçuluğun büyük bir aile olduğunu anlatan Topaloğlu, şöyle konuştu:

"Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı 6-2 yenerek bronz madalya elde etti. Bizim Büyükler Dünya Şampiyonası'nda karışık takımda kazandığımız ilk madalya. Bireyselde de çeyrek finaller ve madalya maçları yaptık. Olimpiyat şampiyonumuz Mete Gazoz, bronz madalya atışı yaptı. İyi mücadele etti ama bireysel madalya alamadık. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ardından Dünya Şampiyonası'nda da bir ilke imza attık. Geçtiğimiz ay Tokyo 2020'de altın madalya elde ederken bu ay ABD'de yine Türk okçuluğu için tarihi bir başarıya ulaştık."

Şampiyonada mücadele eden bütün sporcuları ve teknik ekibi kutlayan Topaloğlu, "Milli formayı giyen bütün sporcularımız en üst düzey performansını sergiledi. Sporda kazanmak kadar kaybetmek de var. Artık Türk okçular, katıldığı her organizasyonda madalyanın favorisidir. Geleceğe dönük yapılanma ve planlamalarımızı daha önce devreye aldık. Şu anki milli takım kadrosu 2024 Paris ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil edebilir. Daha önce başlatılan değişim ve yenilenme sürecinin olumlu sonuçlarını bundan sonra gözle görülür bir şekilde alacağımıza inanıyorum. Kurduğumuz altyapı sistemiyle Türk okçuluğunun geleceği bugünden daha başarılı olacak." değerlendirmesini yaptı.

"İyi bir sistemimiz var ve kendiliğinden işleyecektir"

Federasyonun kurduğu sistemin birçok ülke tarafından örnek alındığını vurgulayan Abdullah Topaloğlu, "Türk okçuluğunun geleceği emin ellerde olduğu kadar aynı zaman da sağlam temeller üzerine kuruldu. İyi bir sistemimiz var ve kendiliğinden işleyecektir. Havuzumuzdaki sporcuların hepsi yetenekli ve yaş gruplarında bir numaraya yarışan isimler." diye konuştu.

2021 açık hava sezonunu olimpiyatlar ve dünya şampiyonası olmak üzere tarihi başarılarla tamamladıklarını dile getiren Topaloğlu, dayanışma içindeki Türk okçuluk ailesine teşekkür etti.