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Okçulukta gelecekteki hedef takım halinde olimpiyat şampiyonluğu

Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin, okçuluğa ilginin çok fazla olduğunu, bu durumun sorumluluklarını artırdığını bildirdi.
Okçulukta gelecekteki hedef takım halinde olimpiyat şampiyonluğu

Ergin, milli okçu Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonu olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

O günü hiçbir zaman unutamayacaklarını aktaran Ergin, Türk okçuluk tarihinde bir ilki yaşattıkları için gururlu olduklarını dile getirdi.

Altın madalyanın kazanılmasının ardından kendisini rüyada gibi hissettiğine değinen Ergin, şöyle konuştu:
"Olimpiyat Köyü'ne döndüğümüzde aynı odada psikolog arkadaşımızla kalıyorduk. Ona 'Yarın sabah kalktığımızda hala ayın 31'i ise çok kötü kavga ederiz.' diye espri yaptık, güldük ve eğlendik. Ardından yattık. Sabah erken saatte uyandım. Yataktan kalkmadan önce 'İşi garantiye almak istiyorum.' diyerek Mete'yi görüntülü aradım. Onu da uyandırdım. 'Mete bana madalyayı göster. Kazandık mı? Hala orada mı?' dedim. 'Kazandık abi kazandık, madalya burada.' dedi. Ardından gönül rahatlığıyla kalktım ve güne başladım. Rüya gibi bir sonuç, rüya gibi bir madalya. Tarihimizde hiç olmayan bir başarıyı elde ettiğimiz için inanmakta zorlandık. Artık inandık ve sindirdik. "
"Okçuluğa olan ilgiyi yüksek performansa dönüştürmek için çalışıyoruz"
Kendilerine her zaman "Okçuluk ata sporumuz ama atalarımız kadar neden başarılı değiliz?" diye sorular geldiğini anlatan Ergin, "Şimdi göğsümüzü gere gere 'Atalarımız kadar başarılıyız.' diyoruz. Artık Türk okçuluğundan bahsedilirken atalarımızın savaşlarda kazandığı büyük zaferlerin yanı sıra bir Türk sporcunun 2021'de altın madalya aldığı da konuşulacak." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyatlarda elde edilen başarının ardından okçuluk sporuna ilginin arttığını vurgulayan Ergin, "Aileler çocuklarını okçuluğa yönlendiriyor. Kulüpler ve antrenörler bize çok yoğun bir ilgi olduğunu belirtiyor. Bu kadar ilgiyi karşılamak bizim federasyon olarak sorumluluklarımızı artırıyor. Bu ilgiyi yüksek performansa dönüştürmek için çalışıyoruz. Büyük bir ekip hayatlarını bir kenara bırakarak bir hedef uğruna çalışıyor. Bu hedef artık başarıldı. Bundan sonra yeni hedefler koyup, yeni bir motivasyonla çalışacağız. Kadın sporcularımızla olimpiyat madalyasını almak istiyoruz ama en büyük hedefimiz, olimpiyat madalyasını takım halinde almak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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