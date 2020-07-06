Okey'e şartlı izin talebi

Kahveciler Odası Başkanı İsa Güven, kahvehanelerde okey, tavla ve kağıt oyunlarına izin verilmesini istedi. Güven, 110 gündür mağdur olduklarını söyleyerek, ”Boğazımıza kadar borca batıyoruz. Oyunlara bir an önce izin verilsin” dedi.

Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven , kahvehanelerde tavla, okey ve kağıt oyunu gibi oyunların oynanmasına izin verilmemesi nedeniyle kahveci esnafının mağduriyetinin devam ettiğini belirtti. Hijyen kurallarına uymak ve mesafenin korunması kaydıyla kahvehanelerde oyun oynanmasına izin verilmesini isteyen Güven, "Geri ödemesiz ya da faizsiz kredi desteği yapılsın ki tenceremiz kaynasın" şeklinde konuştu.

“KURALLARA UYULMASI ŞARTIYLA İZİN VERİLSİN”

Güven, Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile uzun süre kapalı kalan ve 1 Haziran’da tekrar açılan kahvehanelerin şimdi de tavla, okey ve kağıt oyunu gibi oyunların oynanmasına izin verilmemesi nedeniyle kahveci esnafı olarak mağduriyetlerinin devam ettiğini kaydetti. Güven, Türkiye genelindeki tüm mağdur kahveci esnafını kurtarmanın gayreti içerisinde olduklarını belirterek, hijyen kurallarına uymak ve mesafenin korunması kaydıyla kahvehanelerde oyun oynanmasına izin verilmesini istedi.

“BOĞAZIMIZA KADAR BORCA BATIYORUZ”

Güven, “Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, tüm yetkililerimize sesleniyorum. Kahveci esnafımız boğazına kadar borca batıyor, lütfen en kısa sürede kahvehanelerimizde oyun oynanmasına, kurallara uymak koşuluyla izin verilsin” diye konuştu.

“TENCEREMİZ KAYNAMALI”

Oda Başkanı Güven şöyle devam etti, “16 Mart itibariyle İçişleri Bakanlığımızın göndermiş olduğu genelge ile kahvehaneler kapandı. Yaklaşık 110 gündür kahveci esnafı çok zor günler geçiriyor. Bizim esnafımız, günlük evine ekmek parası götüren, yanımızda çalışan personelimiz ise yevmiyeyle çalışan insanlar. Bugün sadece Ankara değil, Türkiye genelinde Kahveciler Federasyonuna bağlı 114 meslek odası olarak hepimiz mağduruz. Koronavirüs salgını kurallarına çok dikkat ediyoruz. Biz de sağlığımızı düşünüyoruz ama bizim de tenceremiz kaynayacak. Sadece esnafımız değil yanında çalışan elemanlar da bizi arıyor, Ankara değil Türkiye bizi arıyor.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA