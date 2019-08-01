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Oktar'ın cezaevindeki yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul merkezli operasyonda tutuklanan Adnan Oktar'ın, cezaevinden son görüntüleri ortaya çıktı. Adnan Oktar'ın saçlarını yeniden siyah rengine boyatması ve aşırı şekilde zayıflaması dikkatlerden kaçmadı.
Oktar'ın cezaevindeki yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul merkezli operasyonda tutuklanan Adnan Oktar'ın, cezaevinden son görüntüleri ortaya çıktı. Adnan Oktar'ın saçlarını yeniden siyah rengine boyatması dikkatlerden kaçmadı. Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 10 ay önce yapılan operasyon kapsamında önce Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi, 2. dalgada ise 7 kişi tutuklanmıştı. Saçlarını yeniden siyaha boyattı Beyazlayan saçlarını yeniden siyaha boyatan Adnan Oktar'ın kilo verdiği dikkatlerden kaçmadı. 

30 AYRI SUÇTAN İŞLEM YAPILMIŞTI

Adnan Oktar suç örgütü hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismarı gibi 30 ayrı suçtan işlem yapılmıştı. 

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