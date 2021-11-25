Oktay: Dünya helal ekonomisi 7 trilyon dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Dünya helal ekonomisi, 2017 yılında 4 trilyon dolarlık bir hacme sahipken, bugün yaklaşık 7 trilyon dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşmış durumdadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,İstanbul Kongre Merkezi'nde, yeni çağın yeni normalleri "Helal Üretim ve Tüketimin Vazgeçilmezliği" temasıyla düzenlenen 7. Dünya Helal Zirvesi ve 8. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Fuarı'nda konuştu.

Fuat Oktay, sözlerine, helal belgeli ürün ve hizmetlerin iş birliği ile standartlaşması için Dünya Helal Zirvesi'ne her zaman en güçlü desteği veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı.

Oktay, "Dünyayı saran Kovid-19 salgınına rağmen bugün zirvede 20'yi aşkın ülkeden 60'a yakın konuşmacıyı, Fuarda başta gıda olmak üzere kozmetik, ilaç, kimya, tekstil, turizm, teknoloji gibi alanlarda 35 ülkeden 400'e yakın firma ve kuruluşu ağırlıyor olmamız, helal ürün ve hizmetlere atfedilen değeri ve ilgiyi göstermektedir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, helal ürün ve hizmetlerin öncelikli olarak tercih edilmesinin, İslam'a uygun yaşam tarzının bir gereği, dinin de emri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ayrıca helal olmalarının yanı sıra temiz ve sağlıklı olmaları sebebiyle helal ürünler artık sadece Müslümanlar tarafından değil herkesçe aranır hale gelmiştir. Bugün en büyük helal ürün üreticileri Brezilya, Avustralya, Fransa, Almanya ve Yeni Zelanda gibi Müslüman olmayan ülkelerdir. Dünya helal ekonomisi, 2017 yılında 4 trilyon dolarlık bir hacme sahipken, bugün 7 trilyon dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşmış durumdadır. Gıda, kozmetik, ilaç, finans ve turizm gibi alanları içine alan helal ekonomisi her yıl katlanarak büyümeye devam etmektedir. İlk defa Malezya, Endonezya ve Uzak Doğu'da gıdalarda güvenliği ve helal özellikleri sağlamak için yapılan çalışmalar, Türkiye'nin de girişimleriyle farklı bir ivme kazanmıştır. İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), ülkemizin öncülüğünde İstanbul'da kurulmuştur ve faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca SMIIC standartlarına göre işleyen bir kurum olarak Helal Akreditasyon Kurumu'nu Ticaret Bakanlığımıza bağlı olarak 3 yıl önce kurmuştuk. Helal Akreditasyon Kurumumuz (HAK) dünya genelinden aldığı başvuruları şüpheden ari bir şekilde değerlendirerek 640'ın üzerinde helal belgesini akreditasyon güvencesi altına almıştır. HAK ve SMIIC arasında imzalanan mutabakat zaptı neticesinde HAK, dünya çapında geçerliliğe sahip eğitimler veren bir eğitim üssü haline gelmiştir. Bugüne kadar HAK tarafından düzenlenen eğitimlerle 20'den fazla ülkeden 300'e yakın sektör profesyoneline yetkinlik kazandırdık ve bu eğitimlere hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımız da dahil tüm Müslümanların aldıkları ürün ve hizmetlerin helalliği konusunda en ufak bir şüpheye mahal vermeyecek şekilde mutmain olmalarını sağlamaya büyük önem veriyoruz ve ülke olarak geldiğimiz noktadan memnuniyet duyuyoruz. Helal içerik, süreç ve hizmet konusunda İslam dünyası artık ortak bir dili konuşabiliyor olmalıdır."

"Helal ekonomiye katkı vermek yönünde ortak hareket edemediğimiz bir gerçektir"

Helal belgeli ürün ve hizmetlerin standartlarını ortak akılla belirlemek için İİT üyesi ülkelerce, 2010'da, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün kurulduğunu hatırlatan Oktay, bugüne kadar 16 tanesi helal alanında olmak üzere 42 adet standart yayımlayan enstitünün, yıl sonu itibarıyla 43 asli üyeye ulaşacağını belirtti.

Fuat Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna rağmen helal ekonomiye katkı vermek yönünde ortak paydada buluşamadığımız ve ortak hareket edemediğimiz bir gerçektir. Helal belgelendirme alanında dünya genelinde yetkin bir insan kaynağının oluşturulması, tüm İslam ülkelerinin İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün ortaya koyduğu helal kalite altyapısı unsurlarına beşeri sermaye yönünden adapte edilmesi konusunda da daha çok yol alınması gerekmektedir. Tüm üye devletler özel sektörle de el ele vererek, fikir birliği içinde standardizasyon ve uzman yetiştirme konusunda katkı verebiliriz. Helal belgeli ürün ve hizmetlere tüm dünyada güvenilir bir şekilde erişim sağlanması ve bu ürün ve hizmetlerin uluslararası ticarette dolaşımının kolaylaşması bizlerin sorumluluğundadır.

Buradan İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerimize açık bir çağrıda bulunuyorum. Öncelikle tüm İİT üyesi ülkeleri, 57 üyeyi birden, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsüne üye olmaya ve fıkhi temellere dayanan standartları ulusal bazda uygulamaya davet ediyorum. Helal belgelendirme alanında ayrılıkları, farklılıkları, uyuşmazlıkları ve güvensizlikleri ortadan kaldıralım. Helal sertifikalandırmada karmaşık yapıları terk ederek, tüm İslam ülkelerinde karşılıklı olarak tanınan bir helal belgelendirme mekanizması tesis edelim. Böylece helal ekonomiyi öncelikle İİT üyesi ülkeler arasında ticaretle güçlendirelim ve kolay hale getirelim."

"Helal ürün ve hizmetler çok ciddi ekonomik katkılar sağlayacaktır"

Helal ürün ve hizmetler konusunda ortak dili konuşmanın oldukça önemli olduğunu aktaran Oktay, "Müslümanca yaşayışa katkı vermenin yanında çok ciddi ekonomik katkılar sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasında şunları paylaştı:

"Kendi ellerimizle temelini attığımız güvenilir ve küresel helal belgeli ticaret ortamı hepimize, tüm İslam ülkelerine ve özel sektörümüze katlanan kazançlar, sağlık ve güven olarak geri dönecektir. Gıda, kozmetik, tekstil, turizm ve finans başta olmak üzere helal ürün ve hizmetlerin ortak bir anlayışla yaygınlaşması için Türkiye olarak üzerimize düşen desteği vermeye devam edeceğiz. Ayrıca İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü SMIIC'in dünya genelinde hak ettiği konuma kavuşması için gayret göstermeyi sürdüreceğiz. İstanbul'da SMIIC'in kullanımına tahsis edeceğimiz, adına yakışır nitelikte bir hizmet binasının inşasında son aşamaya geldik. En kısa sürede fiziki, beşeri ve teknik hazırlıkları tamamlayarak bu binayı SMIIC'in kullanımına tahsis etmiş olacağız. ISEDAK çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında da 2022'de helal ürün ve hizmet ekonomisi konusuna özellikle eğiliyor olacağız."

Oktay, hep birlikte atılacak adımlarla bir taraftan İslam dünyasının helal belgeli ürün ve hizmetlere güveninin ve kolaylıkla erişiminin sağlanacağına, diğer taraftan da ülkeler arasındaki ticaretin kolaylaştırılarak, İslam ülkelerinin küresel pazardaki payının hak ettiği seviyeye çıkarılacağına işaret etti.

7. Dünya Helal Zirvesi boyunca yapılacak helal gıda, helal ekonomi, helal turizm gibi ana oturumların, yaşanan mevcut sorunlar ve atılması gereken adımlar konusunda tüm dünyaya ışık tutacağına inandığını dile getiren Oktay, şunları kaydetti:

"Ayrıca, Uluslararası Aşçılar Yarışması, Start-up Yarışması ve Moda ve Sanat Sokağı gibi yan etkinliklerin de Dünya Helal Zirvesi'ne renk katacağına inanıyor, yarışmacılara başarılar diliyorum. 7. Dünya Helal Zirvesi ve 8. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarı'nın gerçekleşmesinde emeği geçen Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Helal Akreditasyon Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü gibi kamu kurum ve kuruluşlarımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türk Hava Yolları gibi özel sektörümüzün kıymetli temsilcilerine teşekkür ediyorum."